Disuelven 22 fiestas en viviendas y siete botellones durante la pasada noche en Alicante

Asimismo, durante todo el sábado se han levantado tres actas por miccionar en la vía pública y por incumplir la ordenanza de limpieza y otras tres por faltar el respeto a la autoridad y dificultar la labor de inspección para garantizar las medidas anticovid, ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Para hacer frente al consumo de alcohol y las fiestas dentro de la Operación Semana Santa, la Policía Local ha desplegado este fin de semana de nuevo un refuerzo policial con agentes de las unidades Fox, Seguridad Ciudadana y Goir.

En el operativo antibotellón de la ciudad tras el cierre de los establecimientos, los agentes policiales han disuelto siete botellones, en el parque de La Ereta, en los dos Castillos de San Fernando y Santa Bárbara, en el Cabo de las Huertas, Camino del Faro y las calas, el casco Antiguo, la calle Villavieja y Plaza del Carmen, así como en la playa El Postiguet. También han sancionado a 32 jóvenes por consumo de alcohol y han decomisado las bebidas tras acompañar a varios menores de edad a sus casas.

Junto a estas intervenciones, los agentes han realizado inspecciones para comprobar el cumplimiento del aforo en los establecimientos de hostelería y restauración. En este sentido, han denunciado a cinco locales por carecer de autorización para veladores e incumplir el horario de cierre y han levantado dos actas por exceso de aforos y otras dos por tener habilitada la pista de baile y ejercer actividad de discoteca, que no está permitida.

Por otra parte, la Policía Local ha desplegado un amplio dispositivo de vigilancia y disciplina de tráfico, con controles de alcoholemia en los accesos de la ciudad, playa de San Juan y Gran Vía, en los que ha denunciado a cinco personas por conducir bajo la influencia del alcohol y ha instruido un acta judicial y cuatro administrativas. Además, han denunciado a nueve personas por no tener permiso de conducir, no llevar la ITV pasada, conducir con el móvil, no tener seguro o incumplir la fase del semáforo, entre otras.

En cuanto a celebraciones en viviendas, los agentes han disuelto este sábado un total de 22 fiestas, nueve de ellas por la tarde tras recibir denuncias de ruidos en las calles Belando, Navas, Castaños, Paseíto de Ramiro, avenida del Locutor Vicente Hipólito, avenida Costa Blanca, Santander, Jaime Segarra y Alfonso el Sabio, respectivamente. Durante la noche han sido otras 13 intervenciones en las calles Francisco Giner de los Ríos, Barón de Finestrat, Lira, Eduardo Langucha, Aguas Vivas, Costa Blanca, Pascual Orozco, Daniel Jiménez Cisneros, Santaolalla, Ingeniero Sanchíz Pujalte, Plus Ultra, Pozo y Nueva Baja.

Durante la noche, el servicio Nocturno de la Policía Local y la unidad Fox han intervenido en la vía pública con personas que se desplazaban sin justificación pasadas las 22.00 horas. En este sentido, han levantado 16 actas por desobediencia del estado de alarma. Concretamente, en el dispositivo estático organizado en la avenida de Jaime II, han interceptado a 26 vehículos y han denunciado a cuatro por incumplir el toque de queda y tener caducada la ITV.

Pasadas las 23.50 horas, en la avenida del Alcalde Lorenzo Carbonell, el servicio Nocturno ha interceptado un vehículo. Tanto el conductor como los dos ocupantes que viajaban en el vehículo han sido sancionados por incumplir el toque de queda y por conducir bajo los efectos de tóxicos, al dar positivo en el test de drogas.

INCENDIOS

Paralelamente, la Policía y los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante han intervenido en dos incendios. El primero, ocurrido a las 22.00 horas en un contenedor de residuos urbanos en el Vial de los Cipreses, que ha quedado totalmente calcinado.

El segundo siniestro se ha registrado a la misma hora en una zona de campa ubicada en la carretera de Castalla. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de Policía y dos camiones del SPEIS. Los diez efectivos han extinguido el fuego, que ha afectado a unos diez metros cuadrados de matorral. La rápida intervención de los servicios de emergencias ha evitado su propagación.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha realizado un llamamiento a los jóvenes y personas que celebran fiestas: "Todos esperamos mucho de vosotros y os pedimos en estos complicados momentos en los que tenemos que luchar para evitar una cuarta ola en Semana Santa que demostréis vuestra responsabilidad con máxima lealtad y conciencia, así como que no desafiéis con los botellones y reuniones privadas ilegales todos los fines de semana, poniendo en riesgo la salud de todos los demás".