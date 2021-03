Unai Sordo advirte de que se xerará un "conflito" cos sindicatos se non se corrixe a reforma laboral

Antes de participar nunha manifestación en defensa dun "futuro industrial" para a planta de Alu Ibérica na Coruña, Unai Sordo remarcou que non se pode continuar en 2021 "coa mesma lexislación coa que se afrontou a anterior crise". Deste xeito, vinculou "algunhas das cousas que están a pasar no país" con "a pervivencia dunha reforma laboral perversa" que, ao seu xuízo, "facilitou até o extremo os despedimentos".

Neste sentido, denunciou que a reforma laboral converteu a España nun "paraíso" no que as multinacionais poden deter a actividade das súas fábricas a través de expedientes de regulación de emprego e que "practicamente non teñen ningunha contrapartida para deixar de investir no país". Por iso, urxiu ao Goberno a "corrección" e a "reversión" desta situación.

Nesta liña, o secretario xeral de Comisiones Obreras explicou que os sindicatos impulsarán mobilizacións "nos próximos meses", cando se flexibilicen as restricións de mobilidade. "Ou hai corrección, ou hai derrogación da reforma laboral ou vai haber conflito coas organizacións sindicais", advertiu.

Así mesmo, afirmou que a próxima derrogación no Senado do artigo do Código Penal que "permitía a petición de penas de cárcere por exercer o dereito de folga" suporá "unha gran vitoria sindical", aínda que subliñou a necesidade de evitar que as empresas poidan emprender represalias contra os seus empregados "a través de despedimentos".

De cara ao futuro, Sordo identificou os fondos de recuperación e resiliencia europeos como unha "magnífica oportunidade" para o "rearmamento" de España. En todo caso, insistiu en que resulta "fundamental" evitar a perda de masa industrial, xa que, segundo defendeu, "os países que mellor enfrontan as crises son os que teñen un tecido industrial solvente e con futuro".