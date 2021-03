Los sindicatos piden "más atención a los riesgos psicosociales" en el trabajo tras la tercera muerte laboral

Así lo han manifestado durante la concentración, junto a representantes de la AUGC y de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales (Avaela), ante la Subdelegación de Gobierno en Córdoba por la tercera muerte registrada hasta el momento en la provincia, la de un trabajador que sufrió un infarto esta semana cuando iba a reincorporarse al trabajo tras la pausa para el almuerzo en la capital.

El responsable provincial de Salud Laboral de CCOO, Aurelio Martín, ha señalado que "cuando se habla de arnés, de casco, de bota de seguridad, sabemos a qué tipo de riesgos nos referimos, pero cuando hablamos de estilo de mando agresivo, de doble presencia o de sensación de no dar abasto no se sabe muy bien a qué nos referimos y estos son los riesgos psicosociales que son los arrinconados, ocultados, porque para solucionar este tipo de riesgos la mayoría de las veces hay que incidir en la organización del trabajo y las empresas, con la connivencia de los servicios de prevención, no están dispuestas a ello".

En el mismo sentido, el secretario provincial de Salud Laboral de UGT, Jaime Sarmiento, ha remarcado que "los ictus e infartos son uno de los grupos de accidentes mortales que más incidencia tienen en Andalucía y en España". Por ello, "desde hace mucho tiempo, los sindicatos venimos demandando la obligación de realizar reconocimientos médicos y análisis psicosociales para prevenir, en la medida de lo posible, los riesgos que por estrés y presión en sus puestos de trabajo pueden sufrir los trabajadores", ha advertido.

Ambos representantes sindicales han mantenido que "las dos reformas laborales han incidido en la precarización del empleo y el incremento de los riesgos psicosociales, porque se ha generado un mayor estrés que desemboca en infartos, ictus, depresiones, suicidios -de los que tampoco se habla-".

Dicha situación, según han agregado, "se agrava con el teletrabajo, porque ahora el trabajo no tiene horarios, estás en casa y estás recibiendo correos, llamadas telefónicas", de ahí "la importancia de la regulación y la negociación colectiva", ha apuntado Martín, quien ha hecho hincapié en que "cuando decimos que la precariedad mata no es un eslogan, es una realidad", aunque reconoce que "a partir de las denuncias de los sindicatos la administración está mirando más este tipo de riesgos y accidentes". "Es un logro de la lucha sindical por la salud y la seguridad de las personas trabajadoras", ha subrayado.

En este sentido, Sarmiento ha explicado que hace tres días se reunieron con la comisión de riesgos laborales, donde pidieron a la Junta de Andalucía "material para realizar campañas preventivas e informativas en los puestos de trabajo de aquellas empresas con riesgo de que sus trabajadores sufran accidentes por caídas desde diferentes niveles o accidentes por estrés térmico, ya que ya mismo las altas temperaturas se harán presentes en la provincia".

Igualmente, a raíz de este último accidente mortal, desde ambos sindicatos se ha pedido reactivar la campaña 'Unidos en prevención', en la cual participan junto a CECO y la Junta, pidiendo que "faciliten desfibriladores para ofrecérselos a los empresarios, con el objetivo de que, si se produce algún infarto, se cuente con los medios necesarios para intentar salvar la vida de ese trabajador".