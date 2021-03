La APV espera recibir la próxima semana el informe de Puertos del Estado sobre si la terminal norte requiere nueva DIA

De este modo, Martínez calcula que lo "razonable" es que el informe llegue la próxima semana y si plantea alguna modificación sobre el original proyecto "la haremos", ha asegurado Martínez tras la rueda de prensa el Consejo de Administración de la APV.

Posteriormente se enviaría a TIL, filial de MSC, que está pendiente de la concesión definitiva para la construcción y explotación de la futura terminal, para que lo valore y si está de acuerdo "seguiremos adelante" y podría otorgarse la concesión en el próximo Consejo de Administración de la APV.

AUGURA RECURSOS PERO ESPERA QUE NO PARALICEN SU CONSTRUCCIÓN

Martínez ha asegurado que serán muy "escrupulosos" a la hora de cumplir con todos los procedimientos para tener todo legalmente cubierto cuando se presenten recursos contra la construcción de terminal, algo que está "convencido" que pasará: "sería ingenuo pensar que no va pasar", ha admitido. No obstante es "optimista" y espera que no lleguen a paralizar el proyecto.

De hecho, la APV ha constatado un "incremento de la litigiosidad" relativo a su actividad, algo que ha lamentado Martínez porque se "retrasan actuaciones" en el tiempo. Para ello, ha citado a Pablo Neruda ('Podrán cortar todas las flores pero no pararán la primavera') para asegurar que "podrán poner todos los recursos pero no pararán el funcionamiento del Puerto".

"ATENERSE A LAS CONSECUENCIAS"

En caso de que Puertos del Estado determine que es necesario realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de la futura terminal norte, Martínez ha señalado que "habrá que hacer caso" a su informe y hablar con TIL y en caso de que ya no esté interesada en continuar con el proyecto será una "lástima" y habrá que "atenerse a las consecuencias", quizá puedan venir otros.

Pero si no hay ampliación norte, "acabará sucediendo que este puerto acabará reduciéndose en el trasbordo y se quedará en el import/export y punto", una posibilidad que considera "grave" porque "muchos destinos dejarán de venir y eso paralizará la exportación".

En este sentido, el director general de la Autoridad Portuaria de Valencia, Francesc Signes, ha advertido que "si no estamos preparados" para acoger barcos grandes en Valencia, "no vendrán" y "será un problema para los importadores y para los exportadores".