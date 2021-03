El Gobierno canario pide extremar el cumplimiento de las medidas contra la covid-19 en Semana Santa

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, ha dicho en rueda de prensa que la evolución de la pandemia sigue en un punto "estacionario" que "no logramos abandonar", pues el archipiélago se mueve en estos momentos en alrededor de dos centenares de casos, a veces algunos más, pero "no logramos que los contagios desciendan por debajo de ese número, ni la incidencia acumulada", apuntó el portavoz.

Julio Pérez ha afirmado que la mayoría de la población está cumpliendo con las medidas que está adoptando el Gobierno para contener la pandemia, si bien reconoce que "hay algunos reductos a los cuales no llegamos alcanzar y grupos que no cumplen". Por eso, insiste en hacer un llamamiento a la ciudadanía para que sea consciente de que subsiste, pese a la mejoría, la difusión del virus en niveles que "no podemos aceptar y queremos reducir".

Pérez recordó que esta noche se activan las medidas de restricción para Semana Santa y añadió que la mezcla de dos factores, como que la curva de contagios baje de manera "contundente" y la mayor movilidad en estas fechas, "obligan a insistir y reclamar que se extreme el cuidado y nos esforcemos en cumplir las medidas y no dejemos ningún resquicio a indisciplinas o interpretaciones libres de las medidas".