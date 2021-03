Turisme llança una campanya digital per a reactivar el turisme autonòmic per Setmana Santa

Turisme Comunitat Valenciana ha llançat una nova campanya digital i publicitària per a reactivar el turisme autonòmic responsable aquesta Setmana Santa i animar als qui es troben aquests dies en la Comunitat a "redescobrir" el destí.

Aquesta campanya, també dirigida al mercat nacional, pretén crear màrqueting de record i vincles especials amb turistes que ara com ara, no poden visitar la Comunitat Valenciana, especialment, amb el principal mercat emissor de turistes nacionals, el madrileny.

Aquesta nova campanya digital, amb la doble finalitat de promocionar el turisme intern entre la pròpia Comunitat i acostar-se al turisme nacional, ha arrancat ja i estarà vigent fins al 5 d'abril amb diferents accions digitals, entre les quals destaquen actuacions de màrqueting de continguts, xarxes socials, email, SEM i publicitat digital.

#CREARECUERDOS

La campanya dissenyada per a xarxes socials va dirigida, sobretot, al públic autonòmic, a través d'Instagram, Facebook i Twitter, on es publicaran imatges evocadores de la Comunitat Valenciana i diferents microvídeos sota l'etiqueta #CreaRecuerdos. A més, es realitzaran altres actuacions digitals per a incentivar les reserves i fomentar el turisme autonòmic.

Des de Turisme Comunitat Valenciana es vol potenciar entre el mercat nacional la imatge del destí com un lloc que sempre estarà esperant i, en eixe sentit, es realitzaran "accions perquè generen eixa connexió especial amb el públic nacional" a través de les publicacions i del vídeo 'Ací t'espere'.

Publicitat en ràdio per al mercat madrileny

A més, Turisme llançarà a partir d'aquest divendres i fins al 2 d'abril una campanya en ràdio d'àmbit regional en la Comunitat de Madrid, amb una "picada d'ullet d'amistat" cap al poble madrileny i, especialment, als qui visiten la Comunitat Valenciana any rere any.

Amb aquests tascons publicitaris, que s'emetran en les principals ràdios generalistes de la Comunitat de Madrid, es pretén llançar un "missatge de comprensió davant les restriccions als viatges a la Comunitat i d'ànim perquè, amb la finalitat dels tancaments perimetrals, els i les turistes madrilenys tornen a gaudir de les experiències turístiques en la Comunitat Valenciana".

El mercat madrileny és el principal emissor de turistes nacionals dels destins de la Comunitat amb més de 3,5 milions de turistes en 2019, només per darrere dels propis valencians.