CCOO y UGT convocan huelga en Correos el Jueves Santo contra "la imposición de trabajar en festivos"

Ambas organizaciones sindicales llevan tiempo demandando a la empresa de que lostrabajadores de este centro "no deben trabajar obligatoriamente en festivos". "Aun así, la dirección de la zona sigue imponiendo la medida, sin negociación previa, aplicando la reforma laboral del PP, con una jornada irregular, en lugar dereforzar con contratación voluntaria", informa CCOO en una nota de prensa.

"El plan de ajuste está perjudicando seriamente a los trabajadores, que asumen día a día sobrecargas de trabajo, debido al plan de desmantelamiento del servicio público impuesto, y Correos tiene herramientas suficientes para no pisotear los derechos de dicha plantilla". La solución "no está en la obligación sino en laampliación de voluntariedad y mayor contratación", señalan ambos sindicatos, queadvierten de que, si no hay solución al conflicto, las jornadas de huelga se extenderán al día 3 de junio (fiesta local del día del Corpus) y al 16 de agosto.

CCOO y UGT de Correos de Sevilla van a seguir criticando "todas estas medidasimpositivas debido a los recortes en contratación y las prácticas privatizadoras del servicio postal público, inadmisibles e inasumibles para la plantilla, que quiere disfrutar de su derecho a descansar en festivo".