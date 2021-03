Megafonia exterior de trens de Metrovalencia anunciarà línia i destinació per a informar a persones amb discapacitat vis

Segons ha indicat la Generalitat en un comunicat, aquesta actuació, que s'està implementant progressivament en les 62 unitats de la sèrie 4.300 de Metrovalencia i que s'ha treballat amb l'ONCE, complementa als missatges emesos en l'interior dels trens, en els quals es recorda en quina estació o baixador es troba la unitat en un moment donat i la destinació del tren.

Amb aquest sistema, les persones amb discapacitat visual disposen de la mateixa informació que totes les persones usuàries poden llegir en els teleindicadors de les estacions i capçalera de les unitats de metro.

El missatge de veu s'activa quan la unitat està parada en l'estació o baixador i el maquinista habilita l'obertura de portes. El sistema posseïx una regulació de so perquè el volum de l'audició siga més suau en les primeres hores del matí, des de l'inici del servici fins a les 8.00 hores, i en les últimes del dia, a partir de les 22.00 hores.

Els nivells de volum estan en procés d'ajust des del moment de la implantació ja que, a causa de la varietat d'entorns pels quals transcorren les unitats, la percepció del so en cadascun d'ells és diferent. El personal de FGV està treballant per a trobar l'equilibri i que la megafonia se senta amb claredat en les andanes i no produïsquen molèsties en les zones més urbanes.

A causa de la complexitat de la xarxa de Metrovalencia, en la qual les diferents línies compartixen traçat, unitats amb diferents destinacions fan parada en les mateixes estacions, suposant açò un problema d'identificació per a les persones amb discapacitat visual.

El poder comptar amb missatges de veu en les estacions és un compromís de FGV, especialment amb l'ONCE, que sempre ha demandat aquest tipus d'informació perquè les persones amb discapacitat visual puguen viatjar amb major autonomia i comoditat per la xarxa de Metrovalencia.

L'accessibilitat és un dret que ha de ser garantit en tots els casos, un valor moral que ha de regir la interacció amb les persones que pateixen les barreres de comunicació i informació o de qualsevol altra índole, sent aquest un dels objectius que té marcat FGV com a propòsit per a anar avançant en la consecució de l'Accessibilitat Universal.

PLA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

El Pla d'Accessibilitat Universal de FGV, que contempla una prova pilot d'aquestes característiques, està previst que es desenvolupe entre 2017 i 2023 i ha comptat amb les aportacions de tots els col·lectius implicats. El seu objectiu és emmarcar qualsevol acció que ara o en el futur realitze FGV amb l'objectiu d'oferir un transport públic universal per a totes les persones.

El document i les seues accions es basen en els principis d'autonomia, igualtat, seguretat i comoditat per al client. L'objectiu final és aconseguir que el transport públic siga accessible per a tots, durant tot el procés del viatge. Des del moment en què es pensa a desplaçar-se, fins que s'abandona l'estació, mitjançant una sèrie d'accions dirigides, tant a eliminar barreres físiques, com de comunicació i informació amb tots els col·lectius.

El desenvolupament del pla compta amb la col·laboració de les diferents associacions integrades en CERMI Comunitat Valenciana. Aquest formen part d'una Comissió de Seguiment que, juntament amb FGV, col·labora a proposar i valorar iniciatives encaminades a millorar l'accessibilitat dels servicis de transport a València i Alacant.