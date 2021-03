Cataluña celebra que no haya una crisis de confianza con AstraZeneca tras los 100.000 apuntados para recibirla

La Conselleria de Salud de Cataluña ha celebrado este jueves que 100.000 personas de entre 60 y 65 años se hayan apuntado en la web de cita previa para recibir la vacuna de AstraZeneca y que su paralización la semana pasada no haya generado "una crisis de confianza".

Así lo ha precisado en rueda de prensa el secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, quien ha restado importancia al hecho de que personas de esta franja de edad que no son prioritarios y que, por lo tanto, no habían recibido el SMS para pedir cita se hayan inscrito igualmente.

Cualquier persona de entre 60 y 65 años puede pedir cita en la web, pertenezca a un colectivo esencial o sea población general, pero la conselleria pidió a la población que esperase a recibir el SMS, ya que estos se envían con "criterios sanitarios". Sin embargo, la inscripción no requiere haber recibido ningún mensaje.

Ante la pregunta de si ha habido errores en la gestión de la solicitud de cita previa, Ramentol ha insistido en celebrar el "entusiasmo" con el que las personas de este grupo de edad se han inscrito para vacunarse: "Para nosotros no hay nada que ensombrezca la alegría de ver la respuesta de la ciudadanía" y ha subrayado que la principal variable de riesgo de sufrir la Covid-19 grave es la edad.

"Las personas de entre 60 y 65 años que no han recibido el SMS no significa que no sean un colectivo prioritario que vacunar. Vacunaremos a tantos como podamos y si llegan más vacunas las pondremos todas, siempre poniendo el foco en este grupo de riesgo dada la edad", ha señalado.

De hecho, la conselleria calcula que se citarán alrededor de 245.000 personas de entre 60 y 65 años para recibir la vacuna en estas próximas semanas. 14.000 ya la recibieron ayer después de que Cataluña reanudase la vacunación con AstraZeneca y 86.000 se apuntaron para recibirla lo largo de la semana.

El secretario general de Salud ha añadido que, "a día de hoy, todas las vacunas de AstraZeneca tienen nombre y apellidos de personas que fundamentalmente son de un colectivo de gran riesgo. Esto es una gran noticia que celebramos mucho. Uno de los sufrimientos que teníamos era que hubiera una crisis de confianza con la vacuna y esto no está pasando".