Jorge Javier Vázquez lamenta la falta de solidaridad que tuvo con Rocío Carrasco:  "Ella y Fidel intentaron quedar conmigo"

Una vez más, Jorge Javier Vázquez ha mostrado su apoyo públicamente a Rocío Carrasco. En su blog de Lecturas, el presentador ha reflexionado sobre las duras declaraciones de la hija de Rocío Jurado a través de la docu-serie Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde relató algunos de los episodios de supuestos malos tratos que sufrió por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

El conductor de Sálvame ha recordado la reacción de sus compañeros el pasado domingo, cuando escucharon las primeras confesiones de Carrasco. "Nos deja a todos en plató noqueados. El silencio se apodera del lugar porque, tras la brutal confesión de Rocío, no te viene a la cabeza qué decir. Solo callar y reflexionar sobre cómo se ha podido llegar a esta situación", avanza.

El catalán ha confesado, además, que sospechaba cuál era la actitud del ex guardia civil con su exmujer, quien ha permanecido callada durante 25 años. De hecho, tuvo la posibilidad de reunirse con ella y su actual pareja, Fidel Albiac, pero nunca sucedió.

"Hablo por la parte que me toca: intuía algo, pero no que la realidad fuera tan cruel. Incluso voy a ir más allá. Sé que Rocío y Fidel intentaron quedar conmigo con el fin de explicarse, pero yo evité ese encuentro porque veía a la pareja muy desnortada, enmarañada en unas cuestiones legales con poco fuste", ha dicho.

"La veía a ella muy descentrada. Con los pies poco pegados al suelo. No supe ver qué desgarrador era su silencio. La serie documental sobre Rocío Carrasco no es una retahíla de chismes sobre la hija de la Jurado", rezan las siguientes líneas.

De esta manera, Vázquez ha condenado el silencio y la poca credibilidad que se le ha dado a Carrasco en todo este tiempo: "Es un relato de vida que nos empuja a cuestionarnos por qué somos tan poco solidarios con lo que les sucede a demasiadas mujeres en el mundo".

Esta no es la única vez en la que el rostro de Mediaset se pone del lado de Rocío Carrasco. De hecho, unos días antes de emitirse la serie documental, el presentador discutió con el extertuliano (el grupo de comunicación ha prescindido de sus colaboraciones) en el plató de Telecinco.

El catalán explicó que el capítulo 0 de la docu-serie iba a dar un giro en la historia de la crónica social en España, y apuntó que el ex guardia civil era una persona "manipuladora" que intentaba dirigir las conversaciones bajo su conveniencia. "Siempre pensaba que me faltaba la otra versión. No solo hablamos de un episodio entre madre e hija, hay más", advirtió.