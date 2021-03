Pablo López y su ex, Claudia Nieto, son pillados en actitud cariñosa por Madrid

Hace unos días Pablo López caía en el foco de las miradas por su supuesta relación con Sara Carbonero. Tras la separación de esta de Iker Casillas los rumores han empezado a dispararse.

No obstante, López aseguró que no conoce a Sara, pero que se alegra de que esta escuche su música. Parece que ahora esto se confirma, ya que el cantante malagueño ha sido visto con su ex, Claudia Nieto, muy acaramelado.

La joven universitaria, hija del periodista Julio Nieto, empezó a verse con Pablo en 2018. Un año después, sin embargo, su relación terminaba y desde entonces se ha relacionado al artista con diferentes personas.

Pablo López y Claudia Nieto en el Barcelona Open Banc Sabadell, en 2018. G3-CAT / GTRES

En la revista Hola informan de que se les ha vuelto a ver juntos en Madrid. Pocos días después del cumpleaños de López, él y Claudia Nieto fueron vistos juntos jugando al tenis y tras esto se fueron a comer a un restaurante.

Dos años después de terminar su relación, esto podría indicar que han decidido retomarla y darse una segunda oportunidad. Quizá uno de los inconvenientes que puedan encontrar es la diferencia de edad que existe entre ambos, pues la universitaria tiene 22 años, mientras que el cantante acaba de cumplir 37.