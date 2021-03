El PSOE critica que el gobierno local "abandona" el mantenimiento de los colegios públicos

En una rueda de prensa, la edil socialista ha reprochado que "este gobierno no prioriza el estado de los edificios donde se educa a la mayoría de niños de esta ciudad, y muchos adultos que han querido seguir continuando su formación".

En esta línea, ha lamentado que en el proyecto de presupuesto para 2021 "se reduce a la mitad el dinero destinado para mantenimiento, conservación y reparación de colegios en cada uno de los distritos y un 30% el previsto para alumbrado en colegios".

"Sólo tendrían que mirar un poquito fuera de esta casa para encontrarse con multitud de centros educativos con espacios en un estado deplorable o instalaciones eléctricas obsoletas que no son capaces de mantenerse encendidas durante la jornada, como denunciaron este martes los alumnos del centro de adultos de Parque Cruz Conde, que sufren apagones diarios que les impiden continuar su formación", ha insistido Moya.

Asimismo, ha puesto en evidencia que, "a pesar de estas carencias, hubo dinero del presupuesto de 2020 para este mantenimiento que no se ha llegado a gastar".

La edil del PSOE ha vuelto a calificar de "frustrante el malestar existente en los futuros beneficiarios" del plan de climatización de los centros educativos.

La razón es que "no se han acometido todas y cada una de las actuaciones comprometidas y no se han realizado las obras de adaptación eléctrica necesarias; por lo que estos sistemas no se podrán utilizar en este año", ha aclarado.

Según los socialistas, "este no ha sido nunca un proyecto de este gobierno, no ha recogido el inicio de la reparación y puesta a punto de estos centros educativos como un proyecto de ciudad y sí como una obligación de la que no se pudo escapar".

Otra de las evidencias es que "no se ha previsto dinero suficiente en el proyecto de presupuestos de 2021 para ir acometiendo estas obras en los 68 colegios restantes, tal y como se había acordado por el Pleno en una moción aprobada por unanimidad", ha señalado.

Además, Moya se ha referido al "caos" del reparto de los filtros HEPA para los colegios públicos que se incluyó a petición del PSOE en el acuerdo de remanentes, en noviembre, y que "cuatro meses más tarde aún no han llegado a la mayoría de los centros", ha dicho.