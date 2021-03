Cvirus.- STEPV exigeix que la comunitat universitària forme part dels plans de vacunació a personal educatiu

En concret, el sindicat exigeix al Ministeri de Sanitat i a les consellerias de Sanitat i Universitats que "revisen la seua definició de personal educatiu pel que fa a la prioritat de vacunació contra la Covid i s'incloga els treballadors i les treballadores de la universitat al seu pla de vacunació".

STEPV afirma que els empleats dels campus "aplaudeixen" la priorització de personal que treballa en els centres d'educació infantil, especial, primària i secundària, però assenyala que, "desgraciadament, les treballadores i els treballadors de l'educació superior queden fora d'aquesta categoria".

En aquest sentit, recorden que, des de març de 2020, molts empleats de formació superior han treballat com a essencials. Açò inclou, entre uns altres, servicis de manteniment, alimentació i administració que són essencials per al funcionament diari de les institucions acadèmiques.

També personal bibliotecari, de seguretat, hoteleria, neteja i personal de servici als estudiants han continuat treballant en persona per a proporcionar servicis essencials als nostres estudiants i institucions. A més, des de setembre el professorat està fent docència presencialment i el personal d'administració i servicis està treballant majoritàriament de forma presencial.

Per tant, "en excloure la comunitat universitària, el Ministeri de Sanitat posa en perill els estudiants i crea un clar perill per a la salut pública", adverteix STEPV.

L'organització sindical apunta que el Ministeri és qui estableix l'estratègia de vacunació i va prioritzar el personal del sector d'ensenyament, a pesar que ha exclòs el personal que treballa en la universitat.

Afigen des d'STEPV que en l'àmbit internacional, "un elevat nombre de països han declarat que el personal d'educació superior en entorns de treball presencials és essencial i s'ha inclòs els grups de vacunació prioritària".

"Amb l'alta probabilitat de brots de Covid-19 a les universitats, com ja vam veure a principis de curs, juntament amb la difusió de la comunitat associada a aquests brots, és necessari donar prioritat al personal d'educació superior per a la vacunació, per a la seguretat sanitària de les nostres comunitats", conclouen.

"ACLARIR" CRITERIS

D'altra banda, FE USO CV ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació que "aclarisca el canvi de criteri referent a la vacunació de les persones que ja han passat la covid i què passarà amb les persones que no puguen o decidisquen no vacunar-se".

Aquesta organització assenyala que, "donada la preocupació del sector davant l'imminent procés de vacunació del personal de centres educatius i a causa d'alguns punts que queden sense aclarir en el protocol a seguir", ha remès aquest dimecres un escrit a la Conselleria sol·licitant que s'aclarisquen els següents aspectes.

El primer d'ells al·ludeix al fet que en la primera convocatòria es recomanava la vacunació d'aquells que havien superat la Covid, però en l'actual s'exclou a aquests treballadors, recomanant la seua vacunació amb posterioritat. Els treballadors exclosos "sol·liciten informació sobre la variació de criteris i quals són les evidències sanitàries sòlides que ho justifiquen".

Afig el sindicat que, a causa de declaracions produïdes pel Ministeri de Sanitat a nivell nacional, hi ha "dubtes" respecte a les opcions de vacunació. Els treballadors "volen saber si per motius mèdics o personals no es presenten a aquesta campanya de vacunació del personal de centres educatius, si seran vacunats en la campanya de vacunació general de tota la població o seran exclosos per no haver-se presentat en aquesta convocatòria".

Per a FE USO CV, aquests "canvis de criteri estan generant, de nou, molts dubtes i incerteses en el col·lectiu educatiu". "Després de la sobtada paralització del procés de vacunació, és necessari que el personal reba la informació de forma clara, i poder anar a vacunar-se amb la màxima tranquil·litat i seguretat possible", conclouen.