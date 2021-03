David Fernández, en 'El hormiguero': "El Chiquilicuatre fue el troleo más grande que se ha hecho"

El humor inundó este martes el plató de El hormiguero gracias a la visita de Silvia Abril y David Fernández, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su obra de teatro El éxito de la temporada, que se estrena el próximo 1 de abril en el Teatro La Latina de Madrid.

.@silviabril y David Fernández estrenan obra en Madrid, “El éxito de la temporada”. El 1 de Abril en @TeatroLaLatina #AbrilFernándezEH pic.twitter.com/usL3m3kr7Y — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 23, 2021

Pero ambos actores siempre serán recordados por dos de sus personajes más memorables: La niña de Shrek y el Chiquilicuatre. Pablo Motos quiso saber cómo surgieron y Abril señaló que "la primera vez que apareció La niña de Shrek fue en Homo Zapping, gustó tanto que se quedó".

"Cuando la interpreto es una posesión, me abduzco, entro en un estado que cuando salgo, no me acuerdo de nada. Es una libertad absoluta", admitió la invitada. Fernández, por su parte, recordó que "Chiquilicuatre fue un cúmulo de improvisaciones".

Y añadió que el día que 'nació' el personaje "me levanté, fui a desayunar al bar de siempre con un dueño uruguayo que hablaba raro, no le entendía ni su familia. Le dije que esa noche tenía que improvisar un personaje que no sabía todavía cuál iba a ser, pero hiciera el que hiciera, iba a ser un señor al que no se le entendiera nada, como a él".

Silvia Abril y David Fernández, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

Los invitados recordaron con el presentador su paso por el Festival de Eurovisión en 2008, donde quedaron en 16º lugar, "mucho mejor que los que han venido después", afirmó Abril, que formó parte del equipo de baile.

"Fue el troleo más grande que se ha hecho en Eurovisión. Para mí fue un gag mayúsculo por algo muy bonito, porque la gente lo votó. Fue el único año que el público eligió, por algo será que no han dejado hacerlo más veces", comentó entre risas Fernández.

"Fue una locura ver cómo nos habíamos colado en el sistema y se lo estaban tomando en serio. El Chiquilicuatre y su participación en Eurovisión es el gag llevado al extremo más loco, que no es otro que representar a un país en el Festival", concluyó la actriz.