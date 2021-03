"Logroño registró el año pasado 827 accidentes..."

Son datos de la Memoria de atestados 2020 que este martes han presentado la concejala de Convivencia, Eva Tobías, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, el inspector de tráfico Pedro Merino, y el oficial de Atestados, Félix Sáez.

Como ha apuntado la edil, "en un año complicado, en el que la movilidad se ha visto reducida debido a los meses de confinamiento a los que obligó la COVID-19, los datos de siniestralidad en las vías urbanas siguen ofreciendo altos datos de siniestralidad: 827 accidentes, 225 con víctimas y 602 con daños".

El mes con más siniestralidad fue enero, con 112; seguido de febrero, con 99; diciembre, septiembre con 84 y julio y agosto con 77 y 72, respectivamente. Por el contrario, abril, con 19, y mayo con 41, fueron los meses con menos accidentes.

"Debido a la restricción de la movilidad, los datos no son comparables con años anteriores. Si decimos que en 2019 hubo 1.438 accidentes y en 2020, 827 no estamos comparando nada, porque el marco es radicalmente distinto", ha afirmado Eva Tobías.

Así, ha recalcado que "estamos obligados a ver los números con perspectiva y a pensar que tenemos la responsabilidad de poner en marcha medidas en la ciudad para reducir la velocidad -como la implantación de la velocidad 30 a partir del 11 de mayo- y a llevar a cabo acciones para la pacificación de calles que nos lleven a una movilidad segura".

Los datos de accidentes de tráfico en la ciudad en los últimos seis años dejan cifras como éstas: 2020, 827; 2019, 1.438; 2018, 1.472; 2017, 1.568; 2016, 1.575; y 2015, 1.556.

Respecto a los días de la semana, los miércoles y los viernes fueron los días con más accidentes, seguidos de los jueves y los martes. La mayor parte de los accidentes se produjo entre las 8 y las 10 horas; de las 12 a las 15 horas; y entre las 15 y las 16 horas. También se observaron datos altos entre las 19 y las 20 horas. El día con menos accidentes fue el domingo.

Del total de heridos en las vías de Logroño, 167 fueron los propios conductores y 41 pasajeros y 59 personas atropelladas.

Los accidentes se produjeron en su mayoría por la falta de atención en la conducción (287), por circular hacia atrás sin precaución (44), por no mantener intervalo de seguridad (33), por no cumplir la señal de 'Ceda el paso' o no respetar la prioridad (27) y por no respetar la prioridad en el cambio de carril (28).

Es reseñable conocer también que en los accidentes que se han registrado, en 1.237 se han visto involucrados turismos, 58 motocicletas, 50 furgonetas, 38 bicicletas, 27 camiones, 13 ciclomotores y 9 autobuses.

Las calles con más siniestros han sido Salustiano Olózaga, Avenida de la Paz, Avenida de Madrid, Chile, el cruce de Chile con Avenida Salustiano Olózaga, Gran Vía, San Milán, Tejeras, Avenida Club Deportivo y Clavijo.

La concejala de Convivencia ha resaltado "el trabajo en educación vial como pilar para concienciar a los y las conductoras y peatones del futuro", ha insistido en la formación interna de la Unidad de Atestados para "poder mejorar el servicio público" y ha terminado afirmando que el interés del equipo de Gobierno "es mejorar".

"Poner recursos para hacer mejor el trabajo", en esta línea ha destacado que la Policía Local ya realiza una geolocalización de los accidentes en Logroño para estudiar el mapa sobre dónde se producen y tomar decisiones. Eva Tobías ha agradecido el esfuerzo de los efectivos de la Policía Local y del Servicio de Informática para poner en marcha este nuevo servicio.

Por su parte, Félix Sáez ha apuntado que, además de todo lo relacionado con los accidentes, también se han llevado a cabo en el año pasado un total de 396 alcoholemias, con una tasa máxima de alcohol en sangre detectada en una prueba que alcanzó 1,49. Además, se detectaron 25 delitos por conducir sin carné y se realizaron igualmente pruebas para detectar casos de conducción bajo efecto de las drogas.

El oficial de Atestados ha señalado también que ya se contabilizan los accidentes provocados por Vehículos de Movilidad Personal, es decir, los patinetes eléctricos, "que, en lo que va de año, ya han provocado bastantes accidentes", aún sin cuantificar, por lo que ha abogado por "ir educando" a peatones y conductores de estos vehículos en su buen uso.

ACCIDENTES POR ATROPELLO A PERSONAS.

En 2020 se produjeron 59 atropellos en Logroño, como ha detallado Jaime Caballero. República Argentina y Carmen Medrano, con tres atropellos cada una de ellas, seguidas de Albia de Castro, Avenida de la Paz, Doce Ligero, Gonzalo de Berceo, Miguel Delibes y Siete Infantes son las calles con un mayor número de atropellos, con 2 en cada una de ellas.

"Se trata de cifras inaceptables, es el calificativo que siempre utilizo para referirme a los atropellos. Una persona atropellada también sería una cifra inaceptable. La mayor parte de los atropellos, además, se producen en los pasos peatonales", ha asegurado Caballero.

Así, el edil ha apuntado que "nuestra mirada está en conseguir cero víctimas en vías urbanas, por ese motivo estamos haciendo un esfuerzo importante por mejorar la seguridad en los pasos de cebra existentes y por crear nuevos en distintos lugares de la ciudad".

En este sentido, ha recordado que "en breve el Ayuntamiento de Logroño actuará en 16 pasos peatonales por toda la ciudad, también en 30 pasos peatonales cuando comiencen las obras del eje ciclista Los Lirios-El Espolón, en 16 en el entorno del CEIP Vicente Ochoa y en otros 6 donde se han reforzado con báculos".

Ha detallado el trabajo que realiza su Concejalía para mejorar la visibilidad de los pasos peatonales y ha advertido de que "la doble fila junto a un paso peatonal aumenta el riesgo de atropello porque impide la visibilidad y el adelanto de un coche a otro en un paso peatonal está prohibido y causa numerosos atropellos".

También Jaime Caballero ha insistido en la seguridad de los entornos escolares, ya que, en sus palabras, "es vital en este mandato mejorar los itinerarios escolares y poner en marcha los entornos escolares seguros".

"Las actuaciones que hemos llevado a cabo en el CEIP Madre de Dios y CEIP Vicente Ochoa son dos importantes para la ciudad, pero también quiero recordar que hemos pacificado alrededor de 20 colegios a través de acciones de urbanismo táctico y seguiremos con este empeño y este trabajo durante todo el mandato", ha indicado.

Jaime Caballero ha resaltado, por último, "la necesidad de reducir la velocidad en las vías urbanas y confía en que la entrada en vigor de la velocidad 30 a partir de mayo pueda hacer que la movilidad de Logroño mejore".

"Queremos una movilidad segura, sostenible y saludable, donde tengan cabida diferentes medios de transporte, donde convivan distintos modos de transporte, donde hagamos un reparto justo del espacio público", ha concluido.