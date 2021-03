Ana Morgade comparte una foto junto a su bebé y habla de la maternidad: "Qué bien los filtros que quitan las ojeras"

El baby boom que se ha dado en las celebrities tras el confinamiento del año 2020 está empezando a dar sus frutos. En esta ocasión ha sido Ana Morgade quien, tras haber compartido en sus redes el día a día de su embarazo, ahora ha mostrado las consecuencias de la maternidad.

Después de unos días de "tranquilidad", la presentadora ha querido mostrar su buena cara, gracias a ese solazo y a ese filtro, como ella misma dice. "He cazado un oso (y he recuperado el rostro humano, que llevaba tres días que parecía un mapache entre escombros). Qué bonita la maternidad, y qué bien también los filtros que te quitan las ojeras. Todo bien, amigas".

Aunque poco se puede intuir de ese bebé, lo que está claro es que la humorista madrileña está muy feliz en su nueva etapa como madre. Fue a finales de 2020 cuando Morgade dio la noticia de su embarazo y, desde ese momento, ha ido haciendo partícipes a sus seguidores de él.

"Alguien se ha sacado un humano del pepe? Alguien lo ha hecho. Es la única foto mía que tengo de momento, ya lo sé... No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es real como la vida. Estoy exhausta, 'hente'. La virgen, esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie. Y yo mañana os cuento", comentó Ana Morgade aún desde el hospital en el que dio a luz.