Ana Morgade anuncia que ya ha sido madre: "Esto es muy salvaje"

Recientemente, hace apenas unas 20 días, mostraba su barriga después de 38 semanas de embarazo y aseguraba que ya estaba "al dente", pero su última publicación es la que sus fans (cerca de 590.000 en Instagram y más de 625.000 en Twitter) más deseaban: Ana Morgade ya ha sido madre.

La cómica de 41 años ha revelado con una fotografía sin filtros y desde el hospital la feliz noticia, así como ha acompañado el post de un texto que, como no, busca ese punto irónico dela vida cotidiana para hacer reír: en este caso, la manera en la que ha transcurrido el parto.

"¿Alguien se ha sacado un humano del pepe? Alguien lo ha hecho", comenzaba diciendo la humorista y presentadora del programa Yu no te pierdas nada sin revelar ni el género ni el nombre del bebé. "No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es real como la vida. Estoy exhausta, hente [sic]. La virgen, esto es muy salvaje", continuaba.

La madrileña explicaba asimismo que "el bebé está divinamente" y que su marido, el músico Pablo Martín Jones, está "que no se tiene en pie". "Y yo, mañana os cuento. ¡Hoy estoy volando en camisón! Gracias por todos los ánimos y consejos que me habéis dado estos meses. También os digo que ahora mismo no recuerdo nada. Pero os leo y os como la cara", terminaba.

Ana Morgade ha utilizado además varias etiquetas, entre ellas una con la expresión "Ou, mama", así como otra en la ironizaba con que está ella "pa filters, maris". Además, en Twitter añadía nuevos chascarrillos a la ristra, asegurando que estaba "igualita que Pilar Rubio" y que en esa "caruchi" hay "más verdad que todas las temporadas de Equipo de Investigación juntas".

Las publicaciones no han cesado de recibir likes y comentarios de compañeros de profesión como Pantomima Full, Paula Púa, Hugo Silva, Miki Nadal, Adriana Torrebejano, Frank Blanco, Iñaki Urrutia, Pilar Castro, Andrea Compton, Anna Simón, Natalia Ferviú, Roberto Leal o Tania Llasera.