Vicky Martín Berrocal se queda tirada en el aeropuerto: "No me aclaro con las horas"

El verano pasado, Vicky Martín Berrocal se mudó a Portugal junto a su pareja, el empresario Joao Viegas. Ahora vive a caballo entre Desde entonces, ha vivido a caballo entre Lisboa y Sevilla, donde trabaja habitualmente tanto por su faceta como empresaria y diseñadora como por la de colaboradora en El show de Bertín.

"Yo no me aclaro con las horas", podría ser el resumen del divertido vídeo subido a las stories de su perfil de Instagram. Y es que su lío con el cambio horario -en Portugal es una hora menos que en la España peninsular- le trae de cabeza y hace que le pasen cosas como las de hace unos días, cuando se quedó tirada en el aeropuerto y tuvo que esperar más de lo debido.

¿Queréis que os cuente lo que me ha pasado? Os lo cuento igual, porque tiene tela el despiste mío", empieza Berrocal junto a una imagen de ella junto a su equipaje.

"Yo no me aclaro todavía con las horas estas de Portugal. Es una hora menos, ¿vale? Pero no me aclaro. Me sacan el billete en España y me dicen que salgo a las cinco menos cuarto. Claro pues cinco menos cuarto, pues yo directamente le quito una hora menos", explica. "¿Cinco menos cuarto? Pues cuatro menos cuarto. ¿A qué hora tengo que estar en el aeropuerto? Pues a las dos y media para estar perfecta con esto de que hay que estar antes por todo este lío. Bien, pues yo llego al aeropuerto y me dicen que no, que es a las cinco menos cuarto", sigue confesando.

"¿Pero yo por qué le quito una hora menos? Le quito una hora menos, cuando se la tengo que poner no se la pongo… El jaleo que tengo yo", concluye el surrealista relato.

Eso conlleva que se haya quedado tirada bastante más tiempo que el necesario. "Ahora dos horas en el aeropuerto, que está animadísimo. Como si me fuera al Congo, vamos", dice irónicamente.