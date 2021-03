El PSPV defèn el compromís del Govern amb el finançament: "Cap govern del PP ha fet tant pels valencians"

Així ha rebatut les crítiques de la 'popular' pels retards del govern de Pedro Sánchez per a impulsar el nou model de finançament a l'inici de 2021, com es va comprometre l'any passat. Bonig ha exigit al president de la Generalitat, Ximo Puig, "menys paraules i més fets" després de la reunió que va mantindre la setmana passada la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero.

La socialista, en un comunicat, ha defès que "davant d'anys d'inacció i bloqueig del PP, que no va moure un dit per l'agenda valenciana, el compromís del Govern amb les necessitats de la Comunitat Valenciana ha quedat demostrat amb fets", amb uns recursos "sense precedents" en els fons COVID i inversions en els Pressupostos Generals de l'Estat per primera vegada concordes al pes poblacional.

Per tant, ha instat la cap del PPCV a demostrar "d'una vegada per sempre" que el seu partit és capaç de deixar de costat la cerca de "rèdit polític" per a centrar-se en l'interés dels valencians: "No es tracta d'una qüestió d'un partit o d'un govern, sinó de responsabilitat compartida".

La diputada del PSPV també ha recordat que "el PP mai es va plantejar abordar aquesta reforma quan tenia majories absolutes" i ha assegurat que "un govern encapçalat per socialistes ha posat fi al menyspreu del PP a les reivindicacions valencianes per unes inversions justes". "Pareix que a Bonig li dolga que a la Comunitat Valenciana li vaja millor", ha postil·lat.