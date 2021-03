Vicky Martín Berrocal acudió este domingo al baúl de los recuerdos para rescatar una fotografía que forma parte del primer reportaje fotográfico que le dedicó la revista Elle.

"Me acabo de encontrar con esta foto. ¿Os acordáis de ese reportaje en Elle? Ay, madre... ¿Alguien me puede decir donde se quedó esa cintura?", reza la descripción del post, que cuenta con más de 42.000 'me gusta'.

En la instantánea, la empresaria aparece posando apoyada sobre un muro de piedra y luciendo una elegante camisa blanca y una falda de tubo de color negro, a juego con la gama de colores de la serie de fotografías.

La exconcursante de MasterChef Celebrity siente un cariño especial por este reportaje, pues fue el primero que hizo con Elle. Así lo contaba en una entrada del blog que tiene en la revista: "Esas fotos significaron mucho para mí".

La empresaria, que el pasado 11 de marzo daba la bienvenida a los 48 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel profesional como personal.

La diseñadora disfruta de la compañía de Joao Viegas, el empresario portugués con quien inició una relación hace tres años, y con el que vive desde el pasado año en Portugal

"Le gusto yo vuelta y vuelta con sal gorda, le da lo mismo 8 que 80, le gusto yo y a mí me gusta él y también me da lo mismo, pero ha sido una cosa mía", contaba Martín Berrocal, muy feliz, en su último encuentro con la prensa como embajadora de Amazon en el Día Internacional de la Mujer.