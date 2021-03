María Adánez publica una emotiva carta a su padre por el día de San José

María Adánez atraviesa uno de los mejores momentos de su vida mientras espera la llegada de su primer hijo junto a su pareja, el neurólogo Ignacio Hernández, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años. La actriz se unirá, así, al fenómeno baby boom que ha surgido entre los celebrities como Edurne, Paula Echevarría o Canco Rodríguez.

Sin embargo, en el puente de San José la intérprete, como no podía ser de otra manera, se ha acordado de su padre, Luis, que falleció hace dos años y, por lo tanto, no podrá conocer a su nieto. Por ello, con motivo del Día del Padre, la de Aquí no hay quien viva le ha dedicado una publicación en su cuenta de Instagram, donde se ha comprometido a que su hijo, Claudio, sepa bien quién era su abuelo.

"Venga, padre, que se pasa el puente de San José y no he publicado nada. Llegamos los últimos, ¡pero llegamos! Ahí estás, más o menos con mi edad, lleno de sueños e ilusiones, verano en Cercedilla, cigarillo en la boca", comienza escribiendo Adánez bajo una fotografía antigua de su padre.

Después, la actriz ha abierto su corazón públicamente: "Ya sabes que voy a ser mamá, aunque no conocerás a tu nieto, a mi hijo Claudio. Pero no te preocupes, que le hablaré de ti, le enseñaré fotos de su abuelo Luis e intentaremos recordarte el día de tu cumpleaños".

Tras estas palabras, la actriz ha querido tirar de humor: "¿Sabes que mi hijo nacerá entre el 20 y el 25 de mayo? Madre mía, será Tauro, como tú, la paciencia, o quizá Géminis, más creativos, eso dicen... Cuando seas padre comerás huevos. Y aquí estoy, dispuesta a comerme las docenas que hagan falta".

Para terminar, la actriz ha rendido a su progenitor un sentido homenaje en el que le agradece haberle enseñado "la música italiana; Mina y Fontana. Y, por supuesto, a Serrat y a Camarón de la Isla". Tampoco se ha olvidado de agradecerle "todos los cocidos madrileños, qué ricos, con el choricito curao y el chato de vino Señorío de los Llanos".

La intérprete ha finalizado su publicación agradeciendo, de nuevo, a su padre: "Gracias por hacerme creer que los sueños podían hacerse realidad. Sin duda, la mejor lección que me dejaste".