Cs reclama al gobierno local 'una solución definitiva' para el 'abandono vergonzoso' del Auditorio del Higuerón

De hecho, ha explicado que es "todo un exponente del famoso dicho popular: uno por otro, la casa sin barrer", ya que "ni el PP, bajo cuyo gobierno se iniciaron las obras de construcción, ni el PSOE, que se encargó de recepcionar estos trabajos en 2015, han sido capaces de poner en uso una instalación que estaba llamada a convertirse en un referente cultural para los vecinos del Distrito Norte" y que "a día de hoy no es ni la sombra de lo que se pretendió en su momento", ha señalado en un comunicado.

Aumesquet, que ha visitado los exteriores del auditorio del Higuerón junto a varios de los representantes de la agrupación de Cs en el Distrito Norte, ha sido muy tajante al asegurar que "el gobierno no puede seguir echando balones fuera, ni prometiendo plazos para la apertura del espacio que luego no llegan a cumplirse", como ya ocurrió hace unos años cuando "desde el ICAS se anunció que en los presupuestos municipales de 2019 se incluiría una partida para abrir el auditorio" que "se quedó en eso, en una promesa más, que luego, y a pesar de existir un compromiso hasta con el Defensor del Pueblo, no fue capaz ni de ejecutarse".

Por ello, ha considerado que "ha llegado el momento de tomar una decisión definitiva" y de que "la Delegación de Cultura aclare de una vez si está verdaderamente interesada en explotar y poner en valor el auditorio o si, por el contrario, piensa seguir de brazos cruzados". En cuyo caso, ha pedido que "se redacten los pliegos de una licitación pública para que sea uno de los muchos promotores privados interesados en el espacio el que se encargue de elaborar una programación a la altura de una instalación de este nivel", ha dicho.

El portavoz adjunto de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha advertido de que "como consecuencia de estos años de abandono, el auditorio está completamente desvalijado" e "incluso han desaparecido todos los medios técnicos que se instalaron para su inauguración". Esto ha provocado que "el espacio esté destrozado, que haya sufrido robos de forma constante hasta del propio cableado eléctrico, y que haya sido tomado por el vandalismo", como se aprecia "en los grafitis que inundan sus paredes".

Además, y a pesar de que se llegó a instalar un vallado perimetral a petición de nuestro grupo municipal de Ciudadanos, "se siguen produciendo ocupaciones por parte de indigentes y la instalación es utilizada para prácticas ilícitas" que "han provocado las quejas reiteradas de los vecinos de esa zona de Pino Montano". Así, ha asegurado que "cada día que pase sin que se le dé una solución, la situación del auditorio seguirá empeorando de forma preocupante", ha indicado.

Aumesquet ha insistido en que "desde Ciudadanos vamos a seguir trabajando para que el gobierno municipal ofrezca pronto una alternativa a la situación del auditorio". De hecho, y "junto a todas las iniciativas que presentamos tanto en el anterior mandato como en el actual, hemos elevado una pregunta a la Junta Municipal del Distrito Norte para que el delegado nos informe de cuáles son los planes que manejan para este espacio", que "cuenta con una capacidad de más de 500 espectadores y que permitiría la celebración de espectáculos que aportarían vida cultural y de ocio en un distrito que la necesita".

Es más, "en una época tan dramática para la industria cultural, como consecuencia de la pandemia actual, un auditorio al aire libre como éste ayudaría a poder reiniciar la actividad a muchas compañías con todas las garantías sanitarias". Un motivo "más que suficiente" para que "el equipo de gobierno no deje pasar ni un minuto más sin ponerse manos a la obra para desbloquear el futuro de este auditorio", ha concluido.