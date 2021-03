Una vecina de Montefrío busca a todos los que se apellidan Carralcázar, solo unos 150 en España

Marisol Vilchez Carralcázar, una maestra jubilada del municipio que gestiona desde hace diez años la página de Facebook 'Patrimonio de Montefrío', quiere investigar el origen de su propio apellido y, para ello, ha iniciado una campaña a través de las redes sociales para intentar localizar a todos los Carralcázar que existen en el mundo, según ha informado en un comunicado el Consistorio.

"En apenas unos días me han escrito personas que se apellidan Carralcázar desde provincias españolas como Mallorca, Granada, Almería, Soria, Ciudad Real, Toledo o Málaga, e incluso desde otros países como Brasil, Bélgica, Alemania, Italia o Estados Unidos", ha explicado la vecina.

"TODOS SON DE MONTEFRÍO"

Curiosamente, "todos los Carralcázar tienen origen en Montefrío" y, por ello, van a "intentar organizar un encuentro en el pueblo tan pronto como la pandemia pase y lo permita para, entre todos, obtener toda la información posible sobre nuestros antepasados", ha indicado la promotora de esta iniciativa.

Según indica el Ayuntamiento del municipio en un comunicado, uno de los pocos datos que existen sobre este apellido es que todas las personas que lo llevan en la actualidad tienen antepasados en Montefrío y son parientes, aunque sea lejanos. "He consultado en muchos archivos y bibliotecas, y apenas he encontrado información al respecto, por lo que me gustaría que entre todos los que nos apellidamos Carralcázar pudiéramos reconstruir nuestros orígenes", ha señalado Vílchez.

La alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha destacado "la imprescindible labor que desde hace años viene realizando 'Patrimonio de Montefrío' y su artífice, Marisol Vilchez", y confía en que su investigación "sirva para obtener más información sobre este apellido tan montefrieño del que sabemos tan poco".