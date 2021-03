Alfaro (Podemos) apuesta por "recuperar las calles" y "ganar implantación territorial"

"La idea es trabajar en el fortalecimiento del partido y eso pasa por recuperar territorios", primero en los círculos que se mantienen activos y luego en municipios donde han desaparecido o donde no ha habido representación de Podemos. Otro objetivo es la "recuperación de la calle", lo que pasa por iniciar conversaciones con colectivos sociales con la idea de que "sean ellos los que desde sus ámbitos marquen la agenda del partido", ha explicado este sábado en una rueda de prensa.

Alfaro se impuso en las primarias de Podemos Navarra con el 65,6% de los votos emitidos (455) a Ainhoa Aznárez (18,1%) y Neniques Roldán (16,3%).

Junto a Begoña Alfaro ha comparecido el hasta ahora secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, quien ha destacado que el proceso de primarias ha sido "muy constructivo, con varias candidaturas" lo que demuestra que "hay un partido muy vivo capaz de hacer propuestas y que la gente siga ilusionada y participando".

Alfaro ha resaltado que la Asamblea Ciudadana han demostrado que "todavía hay partido" y se ha mostrado satisfecha de los resultados de su candidatura "y de comprobar que la militancia avala la necesidad de recuperar las calles, trabajar el territorio, fortalecer el partido y, en definitiva, la necesidad de reiniciar Podemos en Navarra".

No obstante, ha destacado que la participación en el proceso "ha sido de aproximadamente la mitad de la militancia", lo que demuestra "la necesidad de revitalizar y recuperar el partido". En este sentido, ha agradecido a los militantes de Podemos que "aunque no hayan votado, siguen ahí". "En su día el partido y el proyecto les ilusionó, pusieron esfuerzo y trabajo en fortalecer el proyecto", ha recalcado Alfaro, que ha mostrado su voluntad de "volver a ilusionarlas, volver a convencerlas y que vuelvan a sentir el proyecto como algo propio".

Ha resaltado, además, que a las primarias a la Coordinación Autonómica se han presentado tres mujeres, lo que "es significativo del ADN feminista del partido" que se ha comprometido a "seguir conservando y reforzando". De la misma manera, ha valorado el "tono sano y sosegado" del proceso que es "signo de superación de divisiones que hemos podido vivir en el pasado".

Igualmente ha felicitado a Ainhoa Aznárez, que ha sido elegida para formar parte del Consejo Ciudadano. Un organismo del que, tal y como se establecía en los documentos de la candidatura Reinicia Podemos, también formará parte el portavoz parlamentario Mikel Buil, los representantes municipales y los cargos institucionales de Podemos en el Gobierno de Navarra "porque así lo queremos" y porque "queremos contar con ellas en este proyecto que entendemos como un proyecto compartido". A ellas se suman las otras siete personas elegidas al Consejo Ciudadano, que formaban parte de su candidatura, y de las que ha resaltado la "valentía que han demostrado en un momento difícil".

"Creemos que la ilusión construye y ahora queremos trasladar esa ilusión al resto del partido", ha destacado Alfaro, que ha resaltado que "ahora tocan tres cosas: trabajo, trabajo y trabajo". "Somos conscientes de las dificultades que ha habido y que, en el momento en que nos encontramos, el partido está tocado y toca construir y trabajar desde ya".

Así, ha explicado que los siguientes pasos que se van a adoptar, desde el punto de vista interno, va a ser la constitución formal del Consejo Ciudadano, realizar una primera toma de contacto con los círculos que se mantienen activos para después acercarse a "otros espacios que queremos recuperar" a nivel municipal. También se iniciarán contactos con colectivos sociales para crear mesas sectoriales de trabajo y se conformará una agenda de formación.

Por otro lado, ha anunciado que a partir del próximo lunes iniciará una ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas para presentarles su proyecto, con la intención de que las primeras reuniones sean con Izquierda Unida de Navarra y Batzarre.

Begoña Alfaro ha manifestado que los resultados obtenidos por su candidatura "nos dan muchísima fuerza para asumir la tarea que tenemos por delante" y se ha comprometido a "aportar ese trabajo intenso y esa ilusión que creemos que ha constituido la candidatura Reiniciar Podemos" para "no defraudar".

Preguntada por la posibilidad de trabajar por una confluencia de partidos de izquierda de cara a las próximas elecciones, la líder de Podemos en Navarra ha apostado por "construir un proyecto serio y solvente que permita aunar las fuerzas de izquierda". Para ello, ha remarcado, "es imprescindible generar unos espacios de trabajo continuos y generar confianzas".

Preguntada sobre las razones por las que cree que Podemos ha perdido representación institucional, Alfaro ha opinado que "no ha habido el trabajo constante que requerían los territorios" a lo que se ha unido "los conflictos que se han dado sobre todo a nivel parlamentario". Sin embargo, ha subrayado que "no estoy aquí para apuntar posibles errores de otros, sobre todo porque son momentos que yo no he vivido". Y ha abogado por "aprender de los errores y mirar hacia el futuro".

Preguntada por la presencia de Podemos en el Ejecutivo foral, Begoña Alfaro ha considerado que "se está haciendo un muy buen trabajo tanto en el Gobierno como en el Parlamento y la idea es trabajar esas tres patas -cuatro con los representantes municipales- para intentar ganar implantación territorial que nos va a permitir ganar más peso en las instituciones" y "en ultima instancia inclinar el actual Gobierno de Navarra o los que puedan venir a la izquierda".