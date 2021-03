El PPCV critica que el Gobierno "deje en la estacada al sector de mueble y calzado al excluirlos de las ayudas directas"

Hoyo ha remarcado que 3.500 empresas de España se dedican al sector del, "de las cuales un 68% son valencianas", mientras que el sector del mueble aglutina a 11.400 empresas, "de las que un 12% están en la Comunitat", ha indicado en un comunicado.

La parlamentaria ha subrayado que desde el PP están "enormemente preocupados por la situación de sectores económicos muy importantes para la provincia y que el Gobierno está ignorando dejándolos fuera del decreto de ayudas".

Belén Hoyo ha insistido en que son sectores "realmente competitivos, innovadores, con una imagen de marca reconocida a nivel mundial y con un impacto muy importante en el empleo, tanto directo como indirecto". "Por eso no entendemos que el Gobierno los haya excluido de las ayudas directas cuando son sectores claramente afectados por la pandemia", ha reprochado.

La diputada valenciana ha afirmado que el decreto sobre ayudas anunciado por el Gobierno "es una farsa más para autónomos, empresarios y trabajadores, ya que no se trata de medidas de apoyo a la solvencia de las empresas, sino compensaciones a aquellas empresas a las que se les ha obligado a cerrar o a cumplir con ciertas restricciones".

"De hecho, la farsa es tan grande que, además de anunciar las ayudas tarde y de forma insuficiente, ni siquiera tienen respaldo presupuestario al no estar contempladas en los Presupuestos Generales del Estado", ha lamentado.

A su juicio, el Gobierno central "simula dar con la mano derecha lo que quita a empresas y trabajadores con la mano izquierda aumentando los impuestos". También ha criticado que "deja en manos de las Comunidades autónomas la distribución de ayudas, lo que retrasará aún más su llegada".

DOS PROPOSICIONES NO DE LEY

En este contexto, Hoyo ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado dos Proposiciones No de Ley que serán debatidas en el pleno y en las que se exige al Gobierno que incluya tanto al sector del calzado como el del mueble en el listado de empresas que pueden recibir ayudas.

"Que el Gobierno y la Generalitat hayan renunciado a defender estos sectores no significa que los demás también lo hagamos. Nuestra preocupación es máxima y creemos que es momento de estar al lado de aquellas empresas que son estratégicas para nuestro país y no al lado de empresas vinculadas a autoridades chavistas como Plus Ultra, a la que el gobierno ha rescatado con 52 millones de euros", ha recalcado.

La diputada ha incidido en que, "además de la exclusión de sectores tan importantes, no existen mecanismos de transparencia ni de supervisión en la adjudicación de estas ayudas, por lo que el Gobierno ha creado un mecanismo arbitrario de ayudas públicas que facilita la opacidad y la corrupción, algo que no podemos consentir".

Hoyo ha explicado que el Grupo Popular también ha presentado otras tres Proposiciones No de Ley en las que exigen incluir en el listado de actividades susceptibles de recibir ayuda a las empresas del sector vitivinícola, a las autoescuelas y a las peluquerías y centros de estética, para los que además han exigido la rebaja del tipo de IVA.

"El Gobierno nos ha situado a la cabeza de todas las clasificaciones económicas negativas y desde el Partido Popular no cejaremos ni un día en seguir trabajando por ayudar a los sectores económicos más afectados por esta grave crisis", ha concluido Hoyo.