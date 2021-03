Jorge Javier Vázquez se rinde: anuncia que ya no quiere hablar más de política

Jorge Javier Vázquez ha decidido que no hablará nunca más de política en el plano televisivo. Al menos, hasta que no se calme el ambiente. Así lo ha contado este jueves en Vidas propias, su blog en la revista Lecturas.

El presentador de Sálvame suele hablar sin tapujos sobre la situación política que atraviesa nuestro país. De hecho, esto le ha llevado a protagonizar tensos enfrentamientos en plató, como los que vivió con el periodista Antonio Montero o la tertuliana Belén Esteban.

De hecho, más allá de la televisión, el catalán también vivió un rifirrafe con Santiago Abascal. "Les presento al auténtico Kim Jong Vázquez, que se dedica a demonizar y a insultar a cuatro millones de españoles", escribió el líder de Vox en Twitter. "Le hacía cantando Cara al Sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje", fue la respuesta de Vázquez.

Así, unos meses más tarde, y en medio del terremoto político, el presentador ha tomado una decisión: "En esta etapa de trasiego lo que me pide el cuerpo es estar en silencio, no avivar llamas, observar y analizar con atención cada movimiento de los partidos".

"Tengo que reconocer que estos últimos días he leído más que nunca toda la información política que se ha publicado y lo único que me ha quedado claro es que no tengo nada claro", lamenta el rostro de Telecinco, y añade: "No me entero absolutamente de nada. Quizá la política sea precisamente eso: el arte de enmarañar cualquier acto con el objeto de que sea perfectamente incomprensible a los ojos de los ciudadanos".

"Con el ruido que se nos viene encima con declaraciones escandalosas, ataques furibundos y reproches letales, opto por ponerme un esparadrapo en la boca", rezan las últimas líneas.