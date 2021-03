La Junta no tiene conocimiento de actos de Semana Santa de Valladolid y apunta que hay que solicitar permiso

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este jueves que no tienen "conocimiento" sobre los actos de Semana Santa que se programan en Valladolid y ha recalcado que para realizar cualquiera de ellos "se necesita permiso" y por lo tanto "si no se solicita, no se puede hacer".