Cvirus.- La Generalitat demana a la CE que resolga la situació d'AstraZeneca per a donar confiança a la ciutadania

Calabuig ha realitzat aquesta petició durant la seua intervenció telemàtica en el ple del Comité de les Regions, celebrat aquest dijous, en el qual ha participat en representació de la Comunitat Valenciana i l'eix central de la qual ha girat entorn de la situació de la pandèmia de la covid-19 a Europa, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En aquest sentit, Calabuig ha destacat que que "és urgent que, com més prompte millor, es resolga la situació" de la vacuna d'AstraZeneca per a "poder prosseguir amb el procés de vacunació amb agilitat i amb la confiança" de la ciutadania.

En la mateixa línia, Calabuig ha destacat "el decidit suport de la Comunitat Valenciana" per a l'aplicació i el desenvolupament del passaport verd digital com a instrument essencial per a "garantir la seguretat dels ciutadans i la recuperació de la mobilitat, de manera que permeta també la recuperació econòmica i social".