Revilla espera que "en dos o tres días" se autorice la vacuna de AstraZeneca: "Yo me la ponía"

"Yo me la ponía", ha asegurado Revilla tras destacar que la vacuna ya fue certificada en su momento por la Organización Mundial de la Salud y "por centros americanos, ingleses, españoles,...".

Para retomar su uso en Europa se está a la espera de que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que está estudiando si los trombos detectados son efectos de la vacuna o se han producido por otras causas.

A Revilla le "parece muy bien que se tomen todas las precauciones del mundo", pero cree que el hecho de que haya habido "treinta trombosis en el mundo" en personas vacunadas "parece que nos dicen que eso es lo habitual en las estadísticas" y "no hay porqué ligar una cosa a la otra".

Por eso, y dado que ya fue homologada una vez, cuando se comenzó a administrar, el presidente cántabro espera que "mañana o pasado nos puedan decir que la vacuna es buena". "Espero que dentro de dos o tres días haya un organismo que ya demuestre palmariamente que no tienen que ver las trombosis estas con la vacuna, y yo desde luego me la pongo sin ningún problema", ha reiterado.

"A mí todavía no me toca porque ahora están en la fase de los de más de 80, pero si yo estuviera ahora en fase de que me la pueden poner, aseguró aquí, delante de las cámaras, que les digo pónganme esa vacuna", ha añadido.

Además, ha advertido que la suspensión puede causar un "problema" en Cantabria a las personas menores de 55 años que estaban siendo vacunadas con AstraZeneca, que están a la espera de saber si pueden recibir la segunda dosis.

De no ser así, "habrían perdido la primera", ha lamentado Revilla, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en Soba, donde ha asistido este jueves para inaugurar el nuevo acceso a la localidad de La Busta.