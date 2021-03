Oltra demana que la pandèmia no paralitze la reforma del finançament: "El Govern pot fer més d'una cosa alhora"

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per la seua opinió després de la reunió entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el compromís d'agilitzar el finançament però sense parlar de terminis.

Sobre aquest tema, Oltra ha reiterat: "Estem davant un sistema de finançament caducat des del 2014. Se li ha passat l'arròs i la societat reclama un tracte just i constitucional".

"Entenem que hi ha una pandèmia pel mig, però la pandèmia no pot seguir parant una cosa que és una necessitat per a la Comunitat Valenciana, perquè els valencians tinguen igualtat d'oportunitat i de tracte respecte a altres territoris d'Espanya", ha dit.

En aquesta línia, ha postil·lat: "Estic segura que un govern que se situa en la feminitat i el feminisme pot fer més d'una cosa alhora. Uns poden gestionar la pandèmia i uns altres resoldre el sistema de finançament caducat".

Al seu juí, "l'arròs està molt passat i no podem esperar molt més el marge d'hi haja instruments financers que ens alleugerisquen els problemes constants de liquiditat". "Cal arreglar ja un sistema que ha de ser constitucional i tractar tots els territoris per igual", ha insistit.

Preguntada per si per part del Consell no es pot fer res més per a aconseguir la reforma, Oltra ha manifestat que poden seguir pressionant i recordant la qüestió: "L'espai polític dona per a accions en aquest sentit", ha puntualitzat.

En aquesta línia, ha afirmat que "potser que representants valencians en el Congrés o en el Senat puguen plantejar accions conjuntes per a accelerar el nou sistema de finançament. La política va més enllà dels governs", ha asseverat.