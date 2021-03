Cs estará "vigilante" para que la reforma de la plaza de la Concordia no sea "un nuevo despropósito estético"

Así, y tras conocerse la intención del gobierno municipal de que sea la misma empresa adjudicataria del proyecto de reforma de la antigua comisaría de la Gavidia la que acometa estos trabajos de mejora, el representante de Cs ha anunciado en una nota que "vamos a pedir al equipo de gobierno del PSOE que nos facilite todos los detalles de esta obra, el proyecto de ejecución y el diseño de cómo quedará configurada finalmente esta plaza", ya que "es fundamental que no se vuelvan a repetir los mismos errores que ha cometido el gobierno de forma reciente en otros espacios emblemáticos de la ciudad", según ha apostillado.

Pimentel ha querido dejar claro que "en el grupo municipal de Ciudadanos compartimos la necesidad de reurbanizar por completo la plaza de la Concordia y sus calles adyacentes", de modo que "se recupere este espacio para el ocio y el disfrute de todos los vecinos del casco antiguo".

En esa línea, ha apuntado que "es evidente que la plaza presenta a día de hoy una imagen totalmente degradada que en ningún caso se corresponde con la que debería tener un enclave tan importante de nuestra ciudad".

"Tan sólo basta con dar un paseo por la zona para comprobar que existen graves problemas de accesibilidad por las diferentes alturas que tiene el espacio" y que "tanto el mobiliario urbano, como la fuente ornamental y el parque infantil se encuentran en un preocupante estado de abandono", algo que "no se merecen los sevillanos, ni los vecinos de la zona", ha continuado Pimentel.

Ha apostillado que, a pesar de ser "conscientes" de esta situación, "también tenemos claro que esta reurbanización no se puede hacer a cualquier precio", y que "el diseño definitivo debe realizarse con sentido común y unidad estética".

El líder de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha insistido en que "lo que está claro es que el gobierno municipal no puede volver a caer en los mismos errores de otras reurbanizaciones en el casco antiguo" y que, por ello, "hay que evitar desde ya que se produzca una nueva despersonalización de otro enclave singular de nuestra ciudad", que "en el caso de esta plaza cobra especial relevancia por encontrarse anexa a un edificio histórico como es la antigua iglesia de San Hermenegildo".

En este sentido, ha advertido de que "lo que Sevilla no necesita son más plazas duras como la que se ha diseñado en la Magdalena, ni puede seguir asumiendo resultados faltos de identidad como el de las obras de las calles Cuna o Mateos Gago".

Por ello, "consideramos que el gobierno municipal está todavía a tiempo de reconducir el proyecto de la plaza de la Concordia" para que "sea ejemplo de una apuesta real y decidida por una estética tradicional sevillana, alejada de experimentos que no aportan nada y que deben evitarse a toda costa", ha indicado el portavoz de Cs.

Pimentel ha añadido que "en esta reurbanización lo que hace falta es unidad estética y, sobre todo, mucho sentido común para no precipitarse en un diseño que luego sea irreversible".

Por ello, ha asegurado que es "urgente" que "el equipo de gobierno se ponga manos a la obra para redactar el libro de estilo que aprobó el Pleno del pasado mes de junio a propuesta de Ciudadanos" y que "está llamado a fijar un modelo estético coherente en cuanto a la definición del paisaje urbano de nuestra ciudad y al uso de materiales", especialmente "en lo que se refiere a las calles y plazas del casco antiguo y a los aledaños de nuestros referentes patrimoniales, históricos y artísticos".

Así, ha lamentado que "hayan pasado casi nueve meses de aquel acuerdo" y que "a día de hoy no tengamos constancia alguna de que se hayan iniciado los trabajos de redacción de esta normativa", ya que "no podemos seguir permitiendo que Sevilla sea la única gran ciudad de España que no dispone de una ordenanza o un plan regulador de su paisaje" con el que "evitar errores estéticos de bulto en la transformación de los espacios públicos", ha concluido.