València aprova la reurbanització de l'entorn de la plaça Segòvia

La Junta de Govern Local té previst aprovar aquest dimecres l'expedient i l'inici del procediment d'adjudicació per a contractar l'execució de les obres d'urbanització a l'entorn de la plaça Segòvia, situada en el barri de l’Hort de Senabre.

Les obres, que duraran quatre mesos i tenen un pressupost de 356.713 euros (IVA inclòs), es realitzaran en els terrenys situats entre la plaça Segòvia, l'avinguda del Doctor Tomàs Sala, el carrer Jerònima Galés i els jardins de la via de servei de la ronda sud. D'aquesta manera, s'adequarà l'espai pendent d'urbanitzar situat al costat del centre de salut i que dóna al bulevard.

L'actuació preveu els farciments necessaris per a aconseguir cotes similars a les de l'entorn i la pavimentació de les zones destinades a trànsit per als vianants. El projecte també contempla la renovació o ampliació d'infraestructures municipals, en concret, enllumenat, reg i sanejament, així com la millora global de l'accessibilitat de l'entorn.

Respecte a les zones qualificades com a vials segons el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), es tracta de vials per als vianants, que tindran un tractament similar. Així mateix, s'inclou l'actuació parcial en l'avinguda del Doctor Tomás Sala, amb una secció de trànsit rodat.