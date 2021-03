Turisme llança un pla amb 23 accions per a impulsar la Ruta del Grial

Turisme Comunitat Valenciana posarà en marxa un pla per a l'impulsar la Ruta del Grial que inclourà 23 noves accions, entre les quals destaca un passaport per a aquest itinerari i l'elaboració de guies del viatger i experiències.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha presentat aquest dimarts el full de ruta que el seu departament ha elaborat per a l'impuls de la Ruta del Grial, amb motiu de la celebració de l'any Jubilar a València fins al pròxim 25 d'octubre.

Segons ha explicat Colomer, es tracta d’"un pla dirigit a ajuntaments i institucions implicades en aquesta iniciativa turística-cultural, així com a les diverses entitats socials i empresarials que estan col·laborant en l'impuls de la Ruta". Aquesta línia de treball contempla 23 noves accions en tres vessants diferents: l’institucional, l'empresarial i el promocional.

Per al titular de Turisme, "la promoció del jubileu és una gran oportunitat per a avançar en la consolidació i promoció de la Ruta del Grial, així com per a situar a València en una referència global com a destí internacional de turisme religiós i cultural".

València és des de l'any 2015 una de les cinc ciutats espanyoles i de les set del món que tenen aquesta prebenda, atorgada a perpetuïtat gràcies al Sant Grial. "En 2018 vam assumir el compromís institucional de donar suport a la celebració jubilar i la complexa tasca de crear una ruta turística que seguira el camí que la relíquia va realitzar en la nostra terra", ha recordat el secretari autonòmic.

Per a Colomer, "hi ha 18 municipis en la Comunitat Valenciana pels quals transcorre la Ruta" i "també hi ha una enorme oportunitat de sumar i vertebrar el territori: des de paratges naturals, a oferta d'allotjament i complementària, com el turisme actiu o gastronòmic".

"Per a avançar en aquesta obstinació és clau sumar capacitats, recursos i esforços de tots els actors, directa i indirectament implicats", ha dit i, per a això, ha anunciat la creació d'una taula de treball per a desenvolupar aquest pla i accelerar així, la consolidació de la Ruta del Grial.

"Amb aquest pla pretenem augmentar la visibilitat de la Ruta en l'àmbit nacional i internacional", ha remarcat Francesc Colomer durant la seua intervenció, on també ha posat l'accent que "l'objectiu és accelerar la consolidació de la Ruta com a producte turístic cultural".

Visitants i pelegrins

Un altre dels objectius és involucrar a tots els actors implicats, aconseguint així la coordinació en l'execució i promoció de les diferents accions que es realitzen, a més de reforçar la proposta de valor per a visitants i pelegrins i pelegrines que visiten la Comunitat Valenciana.

La Ruta del Grial transcorre per diversos municipis de la Comunitat Valenciana i comptar amb la col·laboració i implicació dels agents territorials resulta "imprescindible" per a Colomer, així com amb les institucions que tenen competències o atribucions sobre els recursos integrats en ella.

D'aquesta manera, entre les accions que contempla el pla en aquest àmbit figuren la creació del Comité Ruta del Grial; convenis de col·laboració; el Passaport Ruta del Grial; un pla de senyalització; la visibilitat territorial de la ruta; formació de la Xarxa Tourist Info i altres agents i la celebració del Congrés Ruta del Grial I amb el Govern d'Aragó.

Turisme considera, a més, que la Ruta del Grial ha d'oferir a qui la recorre o visita la possibilitat de gaudir d’experiències úniques i atractives i, a aquest efecte, a través del seu programa CreaTurisme i amb el suport de les empreses participants, està impulsant la creació d'un catàleg d'experiències aptes per a la seua posada en mercat.

Les iniciatives dirigides a empreses que contempla el pla, que és per als anys 2021 i 2022, són actuacions de formació sobre el coneixement de la Ruta del Grial i sobre la creació i comercialització de paquets; un workshop; un famtrip i presstrip.

Així mateix, Turisme Comunitat Valenciana impulsa la promoció de la ruta a través d'un conjunt de suports professionals, accions de màrqueting 'en línia', campanyes de mitjans i presència en grans esdeveniments turístics. En aquest sentit, les actuacions previstes en aquest àmbit són relat, traçat i recursos de la Ruta del Grial 13; una Guia del viatger; un audiovisual; marxandatge; el redisseny del microsite; Noves Experiències; un pla de xarxes socials; reportatges en mitjans; agenda d'esdeveniments rellevants; Campanya SEM i presència en fires i una exposició sobre el tema de Gabriel Songel.