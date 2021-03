Puig anuncia la creació d'una comissió de treball per a agilitzar la distribució de les ajudes del 'Pla Resistir +'

Així ho ha comunicat una reunió amb els secretaris generals de CCOO-PV i UGT-PV, Juan Cruz i Ismael Sáez, i el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, en la qual també han participat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler; el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent; i la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez.

Segons el cap del Consell, la voluntat de la Generalitat és que aquest 'Pla Resistir+' "arribe com més prompte millor a les empreses i autònoms" de la Comunitat Valenciana, una vegada firmat el conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Hisenda, ja que contempla unes ajudes "absolutament necessàries i urgents".

En concret, es preveu que la Comunitat Valenciana reba uns 1.000 milions d'euros, segons les primeres estimacions, en ajudes a empreses, mitjançant subvencions, reducció de costos i reforç del seu capital. Del total, 650 milions d'euros seran ajudes directes, i altres 400 milions a través de línies de suport financer.

Amb la finalitat d'instrumentar la distribució de les ajudes "el més ràpidament possible", ha assenyalat el president, s'ha creat per part de la Conselleria d'Hisenda la comissió de treball que centralitzarà i agilitzarà els mecanismes perquè arriben a totes les empreses i professionals autònoms que puguen ser susceptibles de rebre-les, "amb la finalitat de garantir la seua supervivència i els llocs de treball", ha dit.

Així mateix, Puig ha subratllat que "per a avançar en la recuperació és fonamental mantindre el diàleg social" amb els agents socials i econòmics, els qui contribuiran a promocionar les noves ajudes perquè arriben al més prompte possible a la ciutadania.

Aquestes ajudes se sumaran als més de 400 milions d'euros contemplats en el 'Pla Resistir' impulsat per la Generalitat, i als més de 200 milions que van ser concedits l'any passat, la qual cosa situa la Comunitat Valenciana com l'autonomia que més fons ha destinat a ajudar autònoms, empreses i treballadors afectats per la crisi econòmica i social generada per la pandèmia.

UNA AJUDA QUE ARRIBA "TARD" PERÒ "POSITIVA"

Des de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha donat la "benvinguda" a aquest nou pla per part del Govern central que va a traslladar a les CA, encara que ha lamentat que "per a algunes empreses arriba tard" i considera que "açò s'havia d'haver plantejat des de l'inici d'aquest confinament que tots patírem".

En tot cas, Navarro ha destacat que aquests 1.000 milions d'euros són una ajuda que encara que "no és suficient, sí que és important" i sumada als 400 milions del 'Pla Resistir' de la Generalitat "va a permetre que molts negocis que per imperatiu legal han hagut de tancar o han vist minvades les seues xifres de negoci, d'alguna manera, no el 100%, però d'alguna manera es vegen rescabalats d'aquesta situació".

El líder de la patronal autonòmica ha valorat "positivament" el nou pla al temps però ha assenyalat que dins del decret "falten alguns sectors, entre ells alguns del comerç", i per tant des de Madrid van a treballar perquè les ajudes "s'amplien a altres sectors que per descomptat han patit tant com uns altres la pandèmia".

"GESTIÓ RÀPIDA" I CONTROLS "A POSTERIORI"

Per la seua banda, el secretari general de CCOO PV, Juan Cruz, ha valorat de forma "molt positiva" aquestes ajudes que considera que són "importants" i que "van a vindre molt bé" a la Comunitat Valenciana encara que les veurà "sempre insuficients per la situació en la qual es troben els nostres sectors productius, especialment aquells que tenen relació amb el turisme, oci, restauració, etc.".

Per a Cruz aquestes ajudes han d'arribar "al més prompte possible", per la qual cosa ha demanat "que la gestió siga ràpida perquè no podem perdre de vista que totes aquestes ajudes han d'estar implementades i executades abans de finalitzar enguany, per la qual cosa és molt urgent que tota la tramitació es faça de forma ràpida". Per aquest motiu, Cruz defèn que els controls de l'Agència Tributària per a verificar que els diners que reben les empreses beneficiàries es destina a les finalitats previstes siguen "controls a posteriori".

El líder de CCOO PV també planteja la "necessitat de fer un seguiment a aquest tipus d'ajudes, quals són les empreses receptores, també les persones que treballen amb caràcter autònom receptores per a també verificar que se'n van complint els objectius".

També el secretari general d'UGT PV, Ismael Sáez, ha expressat la seua "satisfacció" per les ajudes que van a arribar i que considera que són el que li "correspon" a la Comunitat Valenciana, d'acord al seu pes poblacional i al pes dels sectors més afectats per la pandèmia en el PIB regional.

Sáez ha agraït a la Generalitat que compartisca amb els agents socials les mesures que va a prendre per a dsitribuir les ajudes, la quantia de les quals "se suma a l'esforç que la Generalitat havia fet amb els 400 milions del 'Pla Resistir' i en aquest sentit ha destacat que "la Comunitat Valenciana fa un esforç molt important, que ens situa al capdavant d'aquells que estan intentant ajudar els sectors més perjudicats".

Açò sí, el líder d'UGT PV ha expressat el seu desig que aquestes ajudes "arriben el més ràpid possible arribe a les butxaques, als comptes de les empreses i autònoms que ho necessiten".