La Feria del Libro de Cáceres será del 4 al 10 de junio en el Paseo de Cánovas si la situación sanitaria lo permite

20M EP

NOTICIA

La Feria del Libro de Cáceres se celebrará este año del 4 al 10 de junio en su lugar habitual, el Paseo de Cánovas, si la situación sanitaria lo permite en ese momento, ya que en 2020 no pudo celebrarse al no conseguir el permiso de Sanidad y tras no llegar a un acuerdo con los libreros para organizarla en otro espacio distinto, como la Plaza Mayor.