Antonio Resines ha parecido este martes en la sección de Rivera y amigos del programa de Espejo público. Fran Rivera ha entrevistado al actor en lo que se ha convertido en una conversación distendida entre amigos en la que el intérprete ha hecho varias confesiones sobre su trayectoria profesional y sobre algunos de sus compañeros de profesión.

Una de las anécdotas que más ha sorprendido a su entrevistador ha sido una vivencia en la que el Resines se sintió cerca de la muerte. El protagonista de Los Serrano ha tenido varios problemas de salud, entre ellos, un cáncer y una angina de pecho. El actor sufrió un cáncer de colón que pudo superar sin muchas complicaciones. "Para ser justos, el cáncer es terrible pero yo he tendido suerte", ha comentado el entrevistado.

"¿Tú tienes la sensación de que has visto la muerte cerca?", le ha preguntado el torero. "Sí", ha respondido contundente el intérprete. Resines ha explicado que cuando se sintió más cerca de la muerte fue tras sufrir un grave accidente en el que tuvo que recibir una transición de sangre. Al parecer, durante la operación los médicos se confundieron de grupo sanguíneo y sufrió una grave anemia.

"Me hicieron una transfusión de tres litros de otro grupo sanguíneo", ha asegurado el actor. "No te creo...", ha respondido, sorprendido, Rivera. "Yo tengo una imagen, que luego me han explicado por qué es esa imagen, que yo estaba en la cama y la sensación era como un frío acojonante, hundiéndome, estaba mi padre aquí y mi hermana aquí, y yo estaba arriba y lo estaba viendo, macho. Eso te lo juro por mi madre, que en paz descanse, que me ha pasado", ha contado Resines.

Fran Rivera ha contado, también, una de sus peores experiencias cuando sufrió una grave cornada. El diestro ha explicado que, tras cinco días medio dormido con morfina, confundió a la pareja de su suegra con su suegro fallecido. Al parecer, esta anécdota ocurrió tras la última cornada grave que sufrió Rivera en la que, según ha asegurado él mismo, el toro consiguió sacarle las tripas.