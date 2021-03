Iker Jiménez, del lado de los 'youtubers' que 'huyen' a Andorra: "Me interesan ellos como personajes"

Durante el último programa emitido hasta la fecha de Cuarto milenio, el pasado domingo, Iker Jiménez rompió una lanza a favor de los youtubers en la polémica surgida hace unas semanas de su decisión de irse a vivir a Andorra para así tributar menos.

El presentador asegura que, de estas personas, que llegan a considerarse como "figuras del siglo XXI", no le interesa "lo más mínimo" sus "escándalos sobre Andorra". "Me interesan ellos como personajes capaces de opinar y ver una parte de la realidad que, a lo mejor, yo no veo", dijo el periodista en el tramo final del espacio de misterio de Cuatro.

"No podré, seguramente, estar nunca al nivel de una generación que vive en ese formato", dijo.

Por eso, defendió el talento de estos jóvenes que, alejados de los modos de comunicación convencionales, han sabido hacerse un hueco para triunfar con sus opiniones y consejos. "Auron Play, El Rubius, Roma Gallardo, Jordi Wild... Les he preguntado cómo innovar, me han ayudado y han perdido su tiempo", reconoce. "Por mucho que esté en YouTube, mi mundo es otro", sentencia.