Cvirus.- La incidència acumulada se situa en risc baix en caure per sota dels 50 casos per 100.000 habitants

Així, la Comunitat Valenciana se situa com la segona autonomia amb una taxa menor, per darrere de Balears, mentre que la IA a set dies és la més baixa d'Espanya, amb 17,39 casos per 100.000 habitants, segons l'actualització diària de casos de coronavirus que publica el Ministeri de Sanitat.

Per la seua banda, l'ocupació hospitalària també segueix baixant: hi ha 426 pacients covid ingressats en planta, 22 menys que el divendres, amb el que el percentatge d'ocupació de llits ha descendit del 3,9% al 3,74%.

La pressió en UCI també baixa, amb 153 llits ocupats (quatre menys que el dijous), una ocupació del 15,82%. Tots dos paràmetres se situen per sota de la mitjana d'Espanya.

Així mateix, en les últimes 24 hores s'han registrat 25 ingressos i 23 altes.

Finalment, la taxa de positivitat ha decrescut del 6,01% al 4,85%, per sota de la mitjana d'Espanya (5,33%). És la primera vegada que la positivitat és més baixa que la mitjana espanyola en tota la tercera onada i també la primera vegada que se situa en paràmetres en els quals l'OMS considera que la pandèmia està controlada (per sota del 5%).