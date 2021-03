El PSOE ve "escandoloso el estado de dejadez" de la ciudad por "la falta de previsión y gestión" del alcalde

Según ha expuesto el edil en una nota, "el mantenimiento de la ciudad va de mal en peor", y, por eso, ha reclamado al gobierno local que "se deje de excusas y evite la imagen lamentable de dejadez en muchos barrios de la ciudad".

"Está claro que el alcalde no pisa la calle y por eso no percibe la cantidad de acerados levantados, no ve los alcorques con hierbas hasta las rodillas ni el estado lamentable de enclaves de nuestro patrimonio como la Cuesta del Bailío, la Puerta del Puente o la Plaza de la Corredera", ha apuntado el edil del PSOE.

Para los socialistas, "esta situación de dejadez se repite en todos los barrios de la ciudad, donde los residentes padecen los problemas para transitar por muchos acerados sin fijación al suelo o directamente levantados, o por calles donde es imposible andar sin chocarse con las ramas de los árboles sin podar".

"La falta de previsión, de gestión y de actuación es manifiesta y, después de un año de pandemia, la excusa se les ha agotado", ha subrayado Romero.

En esta línea, ha indicado que "la recogida de la naranjas en las barriadas que cuentan con estos árboles se ha planificado rematadamente mal, hasta el punto que durante semanas se han visto calles en las que el acerado, los vehículos aparcados y la calzada estaban llenos de pulpa de naranja".

"Tampoco han acertado con el procedimiento para limpiar la maleza de los alcorques, los acerados y las medianas, que han hecho crecer el auténtico cinturón verde que recorre toda la ciudad", ha apostillado.

Igualmente, los socialistas han criticado el estado "deplorable" de la mayoría de kilómetros de carril bici de la ciudad, "un auténtico peligro para los usuarios, al igual que el uso de las ciclocalles, unas vías donde prácticamente ya no se percibe la señalización".

Por todo ello, Romero ha pedido al alcalde que "se ocupe y se preocupe por lo menos del mantenimiento de la ciudad, que es lo mínimo para lo que los cordobeses le pagan su sueldo a él y a su batallón de cargos".