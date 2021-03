Consultorio de Vivienda: "¿Se puede impedir legalmente poner macetas en el descansillo de la escalera?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Arreglos del inquilino

PREGUNTA ¿Existe un listado de arreglos que deba asumir el inquilino? Enfatizando que deba ser por desgaste o pequeñas averías propias del uso diario. El mes pasado me ingresaron menos dinero en el alquiler. La inquilina indica que fue porque pagó a un técnico por desbloquear la lavadora que no centrifugaba.

El piso, recién reformado, tiene electrodomésticos aún en garantía. Y me extrañó esa reparación. Quiero evitar futuros malentendidos y conflictos.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La Ley de Arrendamientos Urbanos en su art. 21.4 señala que serán a cargo del arrendatario las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda.

Por lo tanto, no realiza una enumeración exhaustiva de las mismas pero suele aplicarse el criterio general que serán a cargo del arrendador las sustituciones de electrodomésticos o piezas de los mismos salvo que se hayan deteriorado a acusa de un mal uso del arrendatario.

Derrama más tiempo del establecido

PREGUNTA Hace dos años en junta se aprobó derrama para unas reparaciones en la finca. En un principio se dijo que la derrama sería por un año y que en la siguiente junta se determinaría si era suficiente el dinero recaudado o bien continuar. Siguen cobrando la derrama y el administrador no responde a mis emails reclamando.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Con la crisis sanitaria, en la mayoría de las comunidades de propietarios han decidido no convocar juntas. No obstante, puede consultar con el presidente dado que si se ha recaudado dinero suficiente puede comunicar que dejen de girarse las cuotas extras sin necesidad de esperar a que se celebre la junta.

Sin renovación del alquiler

PREGUNTA No nos renuevan el contrato de alquiler, ya que lo quieren vender. ¿Qué opciones, a parte de la de compra del inmueble, tenemos? ¿Podemos llegar a algún tipo de trato con el dueño para poder quedarnos una temporada más y conseguir el dinero para comprarlo o simplemente buscar otro?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Finalizado el contrato de alquiler, el propietario tiene una total disponibilidad sobre el inmueble tanto en los que se refiere a su venta como a la posibilidad de acordar con ustedes que se pueda quedar unos meses más. En todo caso, se trata de una facultad del propietario y no de una obligación.

Añadir la deuda al nuevo contrato

PREGUNTA Soy propietario de un piso que está alquilado de la ley anterior. Se termina el contrato con los actuales inquilinos y estos me piden hacer uno nuevo de 5 años.

La cuestión es que durante el 2020 me han dejado varios meses sin pagar. ¿Puedo hacer un nuevo contrato teniendo esa deuda? ¿Puedo hacer un documento paralelo al contrato en el que detallemos la forma de pagos fraccionados para liquidar la deuda?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El contrato que se firme ahora es independiente del anterior. Puede firmar un documento privado en el que acuerden la forma de pago y, si se incumple, podrá acudir a la vía judicial para reclamarlo.

Piso del Sareb

PREGUNTA Vivo en un piso con un contrato de alquiler con derecho a compra, pero la constructora con la que alquilé se fue al garete y ahora el piso es del Sareb. Me han notificado que no renuevan mi contrato y no me dan la opción a compra firmada, ¿puedo exigir la devolución de lo abonado estos años por incumplimiento de contrato?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para poder contestar debidamente a su consulta le aconsejo que ponga su caso en manos de un abogado para que pueda estudiar el contrato y la posibilidad de acudir a la vía judicial.

Trastero más que descansillo

PREGUNTA Quería consultar si se puede impedir legalmente que un vecino coloque macetas en el descansillo de la escalera que da acceso a las puertas de las viviendas. Ha colocado además un espejo apoyado entre el suelo y la pared. Parece más un trastero que un descansillo.