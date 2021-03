Consultorio de Vivienda: "Tengo que dejar el piso de alquiler, ¿puedo llevarme sofá y muebles que en su día puse yo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Alojamiento opcional

PREGUNTA Si hay que hacer una obra por una mala tubería que está afectando al de abajo y requiere levantar el suelo, ¿tendría derecho a pedir al arrendador un alojamiento opcional?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Únicamente tiene derecho a solicitarlo si la obra que va a ejecutarse hace inhabitable la vivienda.

Basura al descansillo

PREGUNTA En ocasiones saco al descansillo la bolsa de basura bien cerrada, pongo otra dentro, y cuando me voy a la calle, pues la bajo, como unas dos horas después.

Algún vecino se ha quejado pero no veo en las normas de régimen interno que se prohiba esto y tengo claro que no se generan olores, porque a mí tampoco me gustaría. Extremo el cuidado al cerrar la bolsa.

¿Estoy obligada a no hacer esto? Si la saco fuera es porque en la cocina no tengo espacio, ni en el resto de la casa, que es muy pequeña. Gracias por su consejo. Por si sirve de orientación, vivo en Madrid capital.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No es necesario que exista ninguna norma al respecto. La basura debe almacenarla en su vivienda hasta que salga a la calle. Todos tenemos en nuestras cocinas un cubo de basura para ello, por lo que no veo justificación para que la saque al rellano antes de salir a la calle.

¿Puedo cambiar la puerta por mi cuenta?

PREGUNTA Me dispongo a cambiar la puerta de mi casa, que ya está algo deteriorada. ¿Puedo cambiar la puerta sin avisar a la comunidad de vecinos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede proceder a su cambio sin previo aviso siempre y cuando no altere la estética del resto de las puertas, por ejemplo cambiarla de marrón a blanco.

Dejar o no los muebles

PREGUNTA Estoy de alquiler desde hace 10 años y me avisa el arrendador de que tiene intención de, cuando acabe el contrato en septiembre, vender el piso, pero yo no puedo comprarlo.

En su día una de las habitaciones se estropeó por humedades y la tuve que arreglar yo, ponerla muebles y cambiar el sofá. Se lo comuniqué a dueño y él ni intención, ha pasado. Cuando me vaya, ¿me puedo llevar los muebles?