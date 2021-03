El índice de lectura escala más de un punto en la Comunitat Valenciana impulsado por el confinamiento

De hecho, el porcentaje de lectores en tiempo libre alcanzó en 2020 en este territorio el 63%, más de un punto por encima que en 2019 -61,9- y todavía por debajo de la media española (64%). El crecimiento fue generalizado en todas las comunidades autónomas debido a los efectos del confinamiento, que elevó el número de lectores semanales de libros a su máximo histórico.

Así se refleja la reciente edición del del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, el estudio elaborado para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), con el patrocinio de CEDRO y en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte.

Entre otros datos, el informe revela que el porcentaje de lectores de libros que leen al menos una vez a la semana ha alcanzado el 52,7%, en 2020 y ha llegado a un máximo histórico del 57% durante el confinamiento. La mayor incidencia se produjo en los meses de marzo a mayo tras declararse el Estado de Alarma por la pandemia.

En cuanto a los datos desglosados por autonomías, el incremento en el número de lectores por ocio en tiempo libre ha sido generalizado en todas las comunidades, con una media del 64%. El crecimiento fue mayor en Cataluña y Andalucía, donde subió 2,3 puntos respecto a 2019. Baleares y Castilla y León han sido las que han registrado un menor incremento; 0,7 y 0,8, respectivamente.

La Comunitat Valenciana alcanzó al cota del 63%, una cifra que mejora pero que está aún lejos de las regiones que encabezan la lista: Madrid, con 73,8%; País Vasco (66,9%); Navarra (66,5%) y Cataluña (65,9%).

No obstante, para los libreros valencianos, "esta pequeña subida del índice de lectura no puede ser más que positiva". "Lo estamos notando en nuestros establecimientos, sobre todo, que hay una clientela nueva. El hecho de que la gente quiera moverse menos y que estamos más tiempo en casa hace que la gente busque las tiendas que tiene más cerca de casa. No todo son las series o la pantalla del ordenador", señala a Europa Press el presidente del Gremi de Llibrers de València, Juan Pedro Font de Mora.

Los profesionales son conscientes de que existe el peligro de que, "cuando pase la pandemia, la gente vuelva a las viejas costumbres" y compre casi todo, incluidos los libros, en las grandes superficies.¿Como evitarlo? Font de Mora se muestra convencido de que hay una parte importante de la labor que depende de los propios libreros: "dar un buen servicio y buenas recomendaciones".

En este sentido, ha subrayado que "el factor diferencial de los las librerías independientes es que sabemos de libros y es importante recomendar con conocimiento de causa, un servicio que no se da en los grandes almacenes".

El presidente del Gremi defiende que las librerías valencianas "están haciendo las cosas muy bien para conseguir que mucha parte de ese nuevo público se mantenga fiel al comercio de proximidad". Un "factor importantísimo", ha remarcado, es la importancia de servir rápidamente los libros.

"NOS ESTAMOS PONIENDO LAS PILAS"

"Nos estamos poniendo las pilas", asevera Font de Mora, que cita el caso de