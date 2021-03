'Unidad y Acción' se concentra este lunes frente a San Esteban para pedir un Plan Regional de Protección al Consumidor

En dicha concentración, que se celebrará con todas las de seguridad, intervendrá la presidenta de la UNIÓN DE TÉCNICOS DE CONSUMO (asociaciónde expertos de consumo creada en la década de los 90) Juana María Martínez, y el portavoz de 'Unidad y Acción', Laurent García.

Demandan un plan que aborde de manera prioritaria la defensa del consumidor ante la nueva avalancha de refinadas estafas, abusos y engaños que se vienen produciendo a los consumidores y usuarios."Son ya muchos años de propuestas, de solicitud de voluntad para recuperar lo que se desmanteló con la crisis de la burbuja inmobiliaria, un sistema de protección al consumidor construido en décadas de consenso y dialogo, no ha existido voluntad alguna de impulsar la mejora de laprotección al consumidor, tal y como establecen las directivas comunitarias y las leyes, para el Gobierno Regional desde aquellos brutales recortes", afirman.

Y es que, en su opinión, "el Gobierno considera la Protección alconsumidor como un área residual cuando en los organismos europeos es de primer orden. No se trata solo de una dotación económica para los programas de garantía de derechos que sitúe a la Región en cifras de hace 10 años, no es muy ambicioso, se trata además de un desarrollonormativo que no se ha producido, estando desfasados por completo".

"Se trata de que los ayuntamientos, salvo excepciones, han liquidado los programas de protección al consumidor. Ha habido una paralización total de los órganos de participación en la protección al consumidor, se ha hecho un desprecio a las asociaciones de consumidores y su intensa labor sin medios algunos", añaden.