Así fue la matanza indiscriminada más antigua de la historia: ocurrió en Croacia hace 6.200 años

Un reciente descubrimiento ha revelado el sitio documentado más antiguo de una matanza masiva indiscriminada ocurrida hace 6.200 años en lo que ahora es Potocani, Croacia. Se trata de una matanza y entierro indiscriminado de 41 individuos de una antigua comunidad de pastores, han señalado los autores de esta nueva investigación, publicada en PLOS ONE.

En investigaciones anteriores, los sitios de masacre antiguos contenían hombres que murieron mientras se enfrentaban en una batalla o ejecuciones de familias objetivo. En otros sitios, la evidencia mostró asesinatos de miembros de una comunidad migrante en conflicto con comunidades previamente establecidas, e incluso asesinatos de quienes formaban parte de rituales religiosos. Sin embargo, este descubrimiento ha sido distinto a todos ellos.

"El ADN, combinado con la evidencia arqueológica y esquelética, especialmente la que indica una violencia sistemática, tal vez incluso un estilo de ejecución, demuestra una masacre indiscriminada y un entierro fortuito de 41 individuos de una antigua comunidad de pastores en lo que ahora es el este de Croacia", ha indicado en un comunicado James Ahern, profesor de la Universidad de Washington en el Departamento de Antropología.

Ahern e Ivor Jankovic, profesor adjunto de Antropología, son coautores del artículo titulado Análisis de todo el genoma de casi todas las víctimas de una masacre de 6.200 años, publicado el pasado 10 de marzo en PLOS ONE.

Según Ahern, fue en 2007 cuando se descubrió el entierro durante la construcción de un garaje en un terreno privado. Entonces, el sitio croata se sometió a una excavación de "rescate". Los arqueólogos, dirigidos por Jacqueline Balen del Museo Arqueológico de Zagreb, que trabajaba cerca en una evaluación del impacto de los recursos culturales relacionados con la construcción de una autopista, fueron llamados para investigar.

En 2012, Ahern y Jankovic, entonces científicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas, fueron invitados por los arqueólogos a cargo de los descubrimientos de Potocani para analizar los restos óseos, que debían ser limpiados e inventariados.

"Este es el caso más antiguo conocido de matanza masiva indiscriminada que conocemos", ha asegurado Ahern. "De algún modo, va en contra de la sabiduría convencional sobre los primeros agricultores, el Neolítico y el Eneolítico -Edad de Cobre-, que durante mucho tiempo se pensó que vivían en pequeñas aldeas o grupos de pastores", ha añadido.

Para Ahern, "la evidencia de ADN indica solo unos pocos parientes cercanos en una muestra tan grande, lo que significa que la violencia no solo fue aparentemente indiscriminada, sino que involucró a un subconjunto de una población localmucho más grande".

Investigaciones anteriores muestran que algunos de los primeros agricultores vivían en grandes asentamientos, como en Catalhoyuk en Asia occidental; y algunos pueblos del Eneolítico posterior, como los que vivieron en el sitio de Vucedol en los Balcanes. Sin embargo, Potocani es aproximadamente 1.000 años más antiguo que este último asentamiento.

El análisis genético reveló que el 70% de los esqueletos analizados no tenían parientes cercanos entre los fallecidos. Además, no hubo sesgo sexual, ya que el número de machos y hembras encontrados en el sitio fue casi igual en número. Esto indica que la masacre no fue el resultado de peleas entre hombres que uno esperaría en las batallas ni tampoco el resultado de un evento de represalia contra individuos de un sexo específico.

Se encontraron lesiones craneales en 13 de las 41 personas masacradas en el sitio, según el estudio.

"Aunque no tenemos pruebas sobre la causa de la muerte de las otras personas, es casi seguro que sus muertes fueron violentas", ha explicado Ahern. "Múltiples fechas de radiocarbono, así como la sedimentología del entierro, indican un solo evento de entierro", ha agregado el investigador.

"Además, la mayoría de las muertes violentas no dejan evidencia clara de trauma en los restos óseos conservados", continúa. "Las personas podrían haber sido estranguladas, apaleadas, cortadas o apuñaladas en áreas de tejidos blandos o de maneras que no dañaron los huesos subyacentes", sostiene.

El estudio también consideró el papel potencial del cambio climático en el evento de entierro masivo. Cuando cambia el clima, recursos como el agua, la vegetación -incluidos los piensos para el ganado y otros animales de caza- y los animales de caza se vuelven menos predecibles.

"Estos factores tienden a alterar las formas de vida de los seres humanos, y los grupos a veces intentan apoderarse de los territorios y recursos de otros", ha aclarado Ahern.