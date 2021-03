Chenoa cuenta qué hizo con el famoso chándal con el que anunció su ruptura con Bisbal

La cantante Chenoa ha sido una de las protagonistas del programa Dos parejas y un destino, cuya nueva entrega emitió este viernes TVE. En esta ocasión, la artista ha compartido confidencias con La Terremoto de Alcorcón en Sevilla, donde ha hablado de su historia de amor con David Bisbal, que se forjó en Operación Triunfo, así como de su ruptura con el cantante almeriense.

"Erais nuestros Ava Gardner y Frank Sinatra. Erais una pareja nuestra porque vimos la historia de amor. Y fue muy bonita, y fuisteis muy queridos", ha comentado La Terremoto a Chenoa durante un momento de relax en una piscina.

La cantante ha vuelto a recordar su noviazgo con Bisbal, que se produjo dentro de la academia de OT: "Es la historia que yo creo que ha quedado un poco en el corazón de la gente. Yo lo entiendo", ha admitido.

Chenoa ha reconocido que intenta hablar con naturalidad de todo aquello siempre que se le pregunta: "A veces cuesta porque parece que soy yo la que hablo, cuando en realidad todo el mundo intenta caer en ese mismo lugar".

"Es verdad que éramos los dos muy públicos, y por ese lado había que apechugar, pero ya cuando pasan 20 años y siguen y siguen... ¿Me peleo? ¿No contesto? Si no contesto soy borde; si contesto, hablo...", ha añadido.

La ruptura entre Chenoa y Bisbal también dio mucho que hablar en su momento, ya que la cantante apareció en chándal ante los medios de comunicación en la puerta de su casa para contar que su relación había terminado.

"Ese chándal...", ha comentado Chenoa a La Terremoto, que le ha preguntado si todavía lo conservaba. "Pues no, yo creo que no. Yo creo que lo regalé", ha confesado.

Sobre el famoso chándal, Chenoa no ha querido decir dónde lo compró, pero sí que le costó "seis euros".

"De David guardo un vestido que me regaló. Eso no lo he tirado". Chenoa (@Chenoa) cogió su camino y David Bisbal el suyo. 💔 #DosParejasSevilla



https://t.co/0dOWkgYltRpic.twitter.com/xvLenjIgXw — RTVE (@rtve) March 12, 2021

La extriunfita tampoco conserva el número de teléfono de David Bisbal. "No tengo grabado el teléfono de David porque nunca ha estado en el chat", ha asegurado. El cantante almeriense no es el único compañero de OT del que no conserva su número. "Tampoco tengo el teléfono, yo qué sé, de Vero, por ejemplo. Me lo dio hace unos años que nos encontramos en una quedada. Ella había viajado, no la vi más y la volvimos a recuperar un poco porque volvió a España. Y con David pasó lo mismo. Se fue a trabajar bastante más fuera que aquí y yo no tengo el teléfono, no lo he tenido...", ha asegurado.

No obstante, la artista sí ha admitido que todavía tiene un regalo de Bisbal: "Me regaló un vestido, y ese no lo he tirado ni lo he regalado", ha confesado.