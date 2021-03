Alicante suma en una noche 61 denuncias por incumplir medidas anticovid, 21 fiestas disueltas y 7 botellones

Este es el balance de la jornada del viernes. Desde la Concejalía de Seguridad se montaron por la tarde vigilancias con las unidades Fox y de Barrios en diferentes puntos de la ciudad. Las patrullas se desplegaron en los puntos donde se están juntando los jóvenes para consumir alcohol de forma ilegal, con reuniones sin mascarillas, y tuvieron que intervenir hasta el toque de queda en siete botellones.

La Policía desalojó grupos de botellón en La Ereta, El Palmeral, Camino del Faro, Plaza del Refugio, Brasil, Conrado Albaladejo y Muñoz Seca durante toda la tarde. El botellón de mayor número de personas fue el que se celebraba en la Ereta con 21 denuncias, ante la presencia de los agentes policiales los jóvenes en varios botellones emprendieron la huida para evitar ser sancionados, así como los policías incautaron las bebidas y acompañaron a sus casas a los menores de edad.

Los agentes de la Policía Local, en las inspecciones y vigilancia continua durante la tarde, disolvieron varios grupos de más de cuatro personas y se interpusieron 19 sanciones por no llevar mascarillas y estar en a grupos.

Asimismo el servicio nocturno montó controles para evitar la movilidad por el toque de queda y fueron impuestas un total de 19 actas de sanción por estar circulando pasadas las 22 horas sin justificación.

La Policía Local disolvió, desde las 22 a las 5.30 horas, un total de 21 fiestas en viviendas, que fueron denunciadas por particulares, y en las que se incumplían las restricciones de reuniones de no convivientes, sin mascarillas y con molestias y ruidos rara los vecinos.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha hecho un llamamiento a la "prudencia y máxima responsabilidad": "No podemos permitirnos bajar la guardia en estos momentos y es nuestra obligación seguir en máxima alerta porque el Covid no se ha ido está entre nosotros, por ello es muy importante las distancias, el uso de mascarillas, respetar las normas y horarios, no hacer botellones ni fiestas, tal y como lo esta haciendo la mayoría de los ciudadanos desde el principio, sin asumir riesgos innecesarios".