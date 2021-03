Cinco razones por las que no deberías jugar a Euromillones

Es el juego con los botes más potentes y el sueño de millones de europeos dos veces cada semana. Pero aunque muchos piensen en el sorteo de Euromillones como la solución a todos sus males, en realidad hay motivos de sobra para pensar que no merece la pena.

Business Insider recoge en un reportaje cinco motivos por los que desaconsejan gastar dinero en estas apuestas, en las que participan de manera conjunta nueve países del continente europeo.

Escasas probabilidades

El primer motivo es puramente matemático: la probabilidad de ganar un premio de la primera categoría (cinco aciertos y dos estrellas) es de una entre 139.838.160.

Las probabilidades de ganar van aumentando conforme se baja en la cuantía y categoría del premio. De hecho, hay una posibilidad entre 22 de acertar una apuesta en la categoría más baja, pero este premio es de unos 4 euros.

Recuerda Business Insider que sólo en 89 ocasiones ha caído en España el premio de la máxima categoría, que parece mucho, pero en realidad no tanto si tenemos en cuenta que Euromillones se juega desde hace 16 años los viernes y desde 2019, también los martes.

Podría crear adicción

Otro factor es el de la adicción. Según Business Insider, España es el país europeo con mayor tasa de ludópatas jóvenes. En nuestro país hay 400.000 ludópatas reconocidos y aunque estos juegos no tienen la incidencia de las apuestas o el juego online, también pueden provocar adicción.

Hay otras maneras de ganar dinero

Según Business Insider, existen mejores opciones de ganar dinero. Propone este medio la inversión inmobiliaria, acudir a una cuenta remunerada o precisamente, evitar los llamados 'gastos hormiga', es decir, aquellos gastos pequeños y prescindibles que hacemos casi inadvertidamente pero que de ser evitados, supondrían un gran ahorro.

No siempre cobras

Otro motivo es que puedes ganar... pero no cobrar. Y es que son muchos los casos en los que por olvido o despiste, el jugador no cobra el boleto premiado. En Euromillones, el premio caduca a los tres meses y si no se reclama, el montante pasa a las arcas del Estado. Aunque parezca raro, sólo en Francia ha ocurrido 31 veces.

Hacen falta conocimientos financieros

Por último, es importante tener en cuenta que ganar ese premio conlleva una dificultad: hacen falta conocimientos financieros o asesoramiento profesional, porque si no, el dinero puede irse casi tan rápido como llegó.

Inversiones arriesgadas o la aparición de desaprensivos dispuestos a engañar al ganador son algunos de los peligros a los que se enfrenta alguien que amase una pequeña fortuna gracias al azar.