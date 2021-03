Cvirus.-Comunitat Valenciana seguirà el seu pla de vacunació sense usar el lot d'AstraZeneca paralitzat en alguns països

El pla dissenyat a la Comunitat Valenciana inclou l'administració de les tres vacunes actualment existents en el mercat: Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Atés que la quantitat de vacunes existents, en aquest moment permet la seua administració als grups als quals actualment s'està administrant, les dosis del lot d'AstraZeneca paralitzat en diversos països europeus, no serà utilitzat de moment, insisteixen des de la Generalitat Valenciana.

Des de Salut Pública expliquen, a través d'un comunicat, que "hi ha suficients dosis d'AstraZeneca per a vacunar els 116.032 professionals de l'educació sense necessitat d'utilitzar les vacunes d'aquest lot" per la qual cosa queden en reserva.

Recorden que el Comité per a l'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància de l'Agència Europea del Medicament ha assenyalat que no hi ha evidències que l'administració de la vacuna davant la Covid-19 d'AstraZeneca haja sigut la causa dels esdeveniments de trombosi que han motivat mesures cautelars en alguns països de la Unió Europea de forma preventiva. Les alteracions de coagulació i, entre ells, els esdeveniments de trombosi, no s'han establit com una possible reacció adversa d'aquesta vacuna i no figuren com a tal en la fitxa tècnica del medicament.

MÉS BENEFICIS QUE RISCOS

El Comité, del qual forma part l'AEMPS, considera per tant que els beneficis de la vacuna continuen superant els riscos i pot seguir administrant-se mentre es finalitza l'avaluació detallada de l'ocorregut.

Aquest lot s'ha distribuït en 17 països de la UE, inclòs a Espanya. L'AEMPS, per tant, i tal com ha manifestat en la seua comunicació prèvia i en línia amb l'informat recentment per l'EMA, considera que no existeixen motius que justifiquen l'adopció de mesures cautelars sobre el lot ABV5300 de la vacuna d'AstraZeneca, per la qual cosa podrà seguir-se amb el pla de vacunació previst per a aquestes unitats.

En aquest sentit, el cap de l'Àrea d'Investigació en Vacunes de Fisabio, Javier Díez, declara que, "en la reunió d'ahir, el Comité de Seguretat de les Vacunes de l'Agència Europea del Medicament, es va arribar a la conclusió que no hi havia proves científiques que indiquen que aquests casos de trombosi estan produïts per la vacuna".

D'aquesta manera, Díez, apunta que s'aconsella mantindre els programes de vacunació amb aquesta vacuna ja que sempre és molt pitjor no vacunar-se que vacunar-se". "És molt pitjor la malaltia que un possible efecte advers que no està clar que el siga", assevera.