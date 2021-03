Coronavirus.- Només 21 municipis valencians superen el primer any de pandèmia sense cap contagi

En la seua majoria, són xicotetes localitats de diverses desenes o pocs centenars d'habitants. De fet, el més poblat és Bolulla, amb 420 veïns.

Els 21 municipis que s'han lliurat del virus enguany són Aielo de Rugat, Aranyel, Benifato, Benillup, Bolulla, Castell de Cabres, Castielfabib, Confrides, el Castell de Guadalest, Famorca, La Font de la Reina, les Fonts d'Aiòder, Herbers, Lludient, Palanques, la Pobla de Sant Miquel, Sacanyet, Sempere, Sorita, Torralba i Vallés.

A més, hi ha altres 12 localitats que no han tingut contagis en el que va de 2021. Beniflà, Cases Baixes, Castellfort, Cortes d'Arenós, Estubeny, la Yesa, Quatretondeta, Sagra, Tormos, Vilar de Canes i Vilanova de la Reina no han sumat casos en el que portem d'any.