Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 310 casos i 11 morts, huit d'ells residents

La Comunitat Valenciana ha registrat 11 nous morts per coronavirus (huit d'ells, residents), així com 310 casos nous i 576 altes. Hi ha 630 persones ingressades (33 menys que ahir) i 176 en UCI (dos menys), i s'han detectat set nous brots.